Дочь Иосифа Пригожина могла родить двойню: «Один плод замер, перестал развиваться»

Даная Пригожина 16 августа впервые стала мамой. Мальчик Даниэль родился здоровым и крепким. Однако стало известно, что дочь известного продюсера могла сейчас нянчить еще одного ребенка.

Беременность Данаи протекала спокойно, ее не мучал токсикоз, гормональный фон был в порядке, а вкусовые предпочтения в еде совсем не изменились. Пригожина набрала несколько лишних килограммов, но это никак не отразилось на ее самочувствии. Недавно первая супруга Иосифа сообщила, что у их общей дочери была многоплодная беременность. Такое явление случается достаточно часто. При ультразвуковом исследовании врачи наблюдали несколько эмбрионов.

«Самое первое УЗИ показало двойню, а родился один ребенок. Так бывает. Один плод замер в самом начале. Позже сделали УЗИ — один ребенок развивается, а второй — нет. Сказали, постепенно он рассосется ничего страшного», — поделилась подробностями 57-летняя мать Данаи в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Данаю из роддома приехали встречать родные и близкие люди, в числе которых мама и брат. Все они с радостью сфотографировались на память и познакомились с новым членом семьи. Продюсер не смог присутствовать на выписке, так как находился по рабочим делам в Санкт-Петербурге. Звездный отец позаботился о том, чтобы дочь ни в чем не нуждалась. К слову, 53-летний супруг певицы Валерии пропустил еще одно важное событие — не смог приехать в загс на бракосочетание Данаи и Евгения.

Напомним, Пригожина вышла замуж за Евгения в начале марта. Вскоре она сообщила, что ждет ребенка. Сейчас брюнетка наслаждается материнством и с теплотой отзывается о малыше: «Ты наше самое большое счастье. Наша радость, наш ангелочек».