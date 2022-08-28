Дженнифер Лопес разозлилась из-за попавшего в сеть видео с ее свадебным сюрпризом для Бена Аффлека
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Дженнифер Лопес разозлилась из-за попавшего в сеть видео с ее свадебным сюрпризом для Бена Аффлека

Дженнифер Лопес разозлилась из-за попавшего в сеть видео с ее свадебным сюрпризом для Бена Аффлека

Дженнифер Лопес выразила свое недовольство в связи с тем, что в интернет попало видео его свадебного сюрприза для Бена Аффлека. На вечеринке после церемонии бракосочетания певица в окружении танцоров исполнила для супруга свою новую песню, в которой есть слова: "Не могу насытиться тобой".

После того как видео с фрагментом выступления было опубликовано в фан-группе звезды, некоторые ее поклонники начали задаваться вопросом, был ли это маркетинговый ход или запись предназначалась для семейного архива. На один из комментариев пользователей Лопес решила ответить лично.

Съемка велась без разрешения, точка. Тот, кто это сделал, использовал в своих интересах наш интимный момент. Даже не представляю, как вы умудряетесь это делать, ведь все подписывали соглашения о неразглашении, и мы просили гостей не выкладывать ничего в сеть. Мы сами должны решать, чем хотим поделиться. Все, чем я готова делиться с фанатами, я выкладываю на своем сайте OnTheJLO, когда приходит время. А это было украдено без нашего ведома и продано за деньги.

После этого сообщения пост из фан-аккаунта был удален.



Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу в особняке актера в Райсборо 21 августа. Знаменитости долго не выкладывали в сеть фотографий с церемонии, но недавно Лопес показала поклонникам все три наряда, которые она надевала на торжество.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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