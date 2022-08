Eminem и Snoop Dogg исполнят BAYC-трек на MTV Video Music Awards

Американские рэперы Eminem и Snoop Dogg выступят на церемонии награждения премии MTV Video Music Awards с треком From The D 2 The LBC, созданным в коллаборации с популярной NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC).

From the D to the LBC… to Jersey @vmas here we come 💨💨💨 @Eminem @MTV @OthersideMeta pic.twitter.com/XLwcdOeIJN