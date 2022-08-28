Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию

Поклонники певицы Аллы Пугачевой не поверили своими глазам. Фанаты невероятно счастливы. Примадонна отечественной эстрады вернулась в столицу спустя полгода. В соцсетях творится самое настоящее ликование. «Не верим своему счастью», «Было ясно, что Алла Пугачева не обманет и приедет в Россию», «Слава богу, она вернулась. Счастье –то какое», - пишут поклонники Пугачевой.Напомним, что Алла Пугачева полгода назад уехала в Израиль вместе со своим мужем юмористом Максимом Галкиным. С собой они взяли детей – Гарри и Лизу. Позже Пугачева говорила, что обязательно вернется в Россию. Она отмечала, что Гарри и Лиза пойдут в третий класс именно в родной стране. Время показало, что Примадонна сдержала свое слово.