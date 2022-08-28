Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком»

Наталья Чистякова-Ионова поделилась семейными секретами. Недавно ее 15-летняя наследница Лидия объявила себя небинарной персоной: девочка просит называть ее Рэй.

Певица спокойно отнеслась к признанию дочери и порекомендовала Лиде прислушиваться к себе. Она считает, новому поколению хочется стирать гендерные грани и в этой ситуации нет ничего страшного. Однако Ионова все-таки обращалась к детскому психологу для консультации. Специалист подтвердил, что современные молодые люди гонятся за модными веяниями и волноваться не о чем.

«Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать», — говорит 36-летняя артистка.

Исполнительница хитов «Свадьба», «Глюк’oZa Nostra», «Ненавижу» начала музыкальную карьеру, будучи школьницей. Когда ее произведения звучали из каждого утюга, певица озорничала вместе с ровесниками и даже хотела быть юношей.

«Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка — тогда мне было ужасно обидно», — вспоминает 36-летняя Наталья Ильинична.

Однако со временем желание сменить пол пропало. Поэтому мама не переживает за будущее дочери-подростка. Родители не возражают и против смены внешнего вида: разрешают красить волосы, делать пирсинг и татуировки. «Как мама я очень переживаю, но понимаю, что сейчас такой период — хочется все это делать. Дальше они или наиграются и все пройдет, или это останется с ними навсегда», — размышляет певица.

Ранее Чистякова-Ионова рассказывала о младшей дочери, 10-летней Вере. Девочка растет спокойной и не стремится шокировать публику эпатажными признаниями и выходками. Ребенок гордится известной мамой и уже всерьез рассматривает университет. Глюк’oZa пророчит ей актерское будущее: «Очень артистичная девочка. И на МХАТ у нее серьезные планы».