Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком»

Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком»

Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком»

Наталья Чистякова-Ионова поделилась семейными секретами. Недавно ее 15-летняя наследница Лидия объявила себя небинарной персоной: девочка просит называть ее Рэй.


Певица спокойно отнеслась к признанию дочери и порекомендовала Лиде прислушиваться к себе. Она считает, новому поколению хочется стирать гендерные грани и в этой ситуации нет ничего страшного. Однако Ионова все-таки обращалась к детскому психологу для консультации. Специалист подтвердил, что современные молодые люди гонятся за модными веяниями и волноваться не о чем.

«Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать», — говорит 36-летняя артистка.

Исполнительница хитов «Свадьба», «Глюк’oZa Nostra», «Ненавижу» начала музыкальную карьеру, будучи школьницей. Когда ее произведения звучали из каждого утюга, певица озорничала вместе с ровесниками и даже хотела быть юношей.

«Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка — тогда мне было ужасно обидно», — вспоминает 36-летняя Наталья Ильинична.

Однако со временем желание сменить пол пропало. Поэтому мама не переживает за будущее дочери-подростка. Родители не возражают и против смены внешнего вида: разрешают красить волосы, делать пирсинг и татуировки. «Как мама я очень переживаю, но понимаю, что сейчас такой период — хочется все это делать. Дальше они или наиграются и все пройдет, или это останется с ними навсегда», — размышляет певица.

Ранее Чистякова-Ионова рассказывала о младшей дочери, 10-летней Вере. Девочка растет спокойной и не стремится шокировать публику эпатажными признаниями и выходками. Ребенок гордится известной мамой и уже всерьез рассматривает университет. Глюк’oZa пророчит ей актерское будущее: «Очень артистичная девочка. И на МХАТ у нее серьезные планы».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Запад прогнул Сербию
Запад прогнул Сербию
Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца отношений не на Поляне
Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца
В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania
В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу (5 фото)
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется
СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний
СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний
Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову
Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову
Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком»
Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось
Lies of P для Game Pass собрала максимум наград на Gamescom 2022, но не стала самой ожидаемой игрой для Xbox
Lies of P для Game Pass собрала максимум наград на Gamescom 2022, но
Когда Луна исполняет мечты: самые удачные дни для загадывания желаний в сентябре 2022 года
Когда Луна исполняет мечты: самые удачные дни для загадывания желаний
В Бразилии освободили подозреваемого в смерти мужа немецкого консула
В Бразилии освободили подозреваемого в смерти мужа немецкого консула
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года
Тренировка по видео
Тренировка по видео

Топ на сегодня

Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится, но заработать не получится!»
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится,

Еще по теме

Глюк'oza похвасталась своей личной жизнью (фото)
Глюк'oZа показала повзрослевшую дочь - именинницу с пауком на лице
Глюк’oZa поразила фанатов обнаженным лицом и оголенной душой
Глюк’oZa: "Я готова простить мужу даже измену"