Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери
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Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери

Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочериПевица Глюкоза заявила, что поняла и поддержала свою 15-летнюю дочь Лиду после каминг-аута

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) поделилась реакцией на каминг-аут своей 15-летней дочери Лиды, которая раскрыла свою гендерную идентичность. Своими впечатлениями исполнительница поделилась в интервью HELLO!

По словам певицы, она спокойно восприняла признание дочери в том, что она является небинарной персоной. Певица поддержала ее, посоветовав прислушаться к себе. Глюкоза заявила, что новое поколение «про принятие, про то, что люди могут быть разными».

«Лида сказала, что ее не надо относить к чему-то или кому-то конкретному, что она человек мира и любви. Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка — тогда мне было ужасно обидно. Но я не шла и не рассказывала это маме, переживала в себе. Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать», — рассказала Глюкоза.

Ранее американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес выступила на сцене со своим ребенком и объявила о его гендерной идентичности. 52-летняя певица, выступая в Лос-Анджелесе, пригласила выступить с ней на сцену свою 14-летнюю дочь Эмму. Звезда обратилась к ребенку гендерно-нейтральным местоимением «они», которое используют небинарные персоны.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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