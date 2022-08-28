Григорий Лепс находится в поисках жены
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Григорий Лепс находится в поисках жены

Григорий Лепс находится в поисках жены
Певец Григорий Лепс признался, что сидит на сайте знакомств. Артист и Анна Шаплыкова развелись в конце прошлого года после 20 лет брака. Поначалу артист тяжело переживал перемены в жизни: певец был даже госпитализирован с ухудшением здоровья. В расставании Лепс винил себя, отмечая, что сильно обидел свою супругу. «Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий», – высказался он. Однако спустя несколько месяцев преобразился. Григорий Викторович занялся спортом: в честь своего 60-летия он прошел пешком 60 километров и не собирается останавливаться на достигнутом. Кроме того, исполнитель хита «Рюмка водки на столе» преобразился, сделав пересадку волос и, по некоторым данным, блефаропластику, чтобы освежить лицо. По всей видимости, артист созрел для новых отношений.
Правда, по собственному признанию, знакомиться привычным способом он больше не может: артист предпочитает знакомства в Сети. «Я зарегистрировался на сайте знакомств. Сутками там сижу. Знакомлюсь. Интересуют постарше — лет семьдесят. Раньше я мог пойти и гульнуть. С годами всё это тухнет как бы. Как у любого нормального человека.  Может, еще и женюсь. Можно было бы еще детей. И мальчика, и девочку хочу», — разоткровенничался Лепс с корреспондентами программы «Ты не поверишь!». Григорий Викторович отметил, что с возрастом стал ценить в отношениях не страсть, а духовную близость с женщиной. По его словам, теперь ему гораздо приятнее неторопливые беседы у камина, чем гулянья всю ночь.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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