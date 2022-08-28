Хлеб и орехи: как с их помощью на Ореховый спас привлечь деньги и достаток

Большой христианский праздник Ореховый Спас принято отмечать 29 августа ежегодно. Этот праздник богат народными традициями. И именно в этот день на Руси издавна проводили различные заговоры на деньги, стараясь привлечь в дом достаток.

Какие существуют традиции на Ореховый Спас

Ореховый Спас, который еще называют Хлебным или Полотняным, совпадает по времени с началом сбора урожая орехов и хлеба. В этот день эти продукты было принято освящать в храме. С утра хозяйки собирали корзинку и шли на молебен.





На Ореховый Спас повсеместно открывались осенние ярмарки и люди старались купить отрезок холста, чтобы сшить одежду для детей. Считалось, что новый холст, купленный в этот день, приносит здоровье. Его тоже освящали в церкви.

После богослужения в доме накрывался праздничный стол, на котором обязательно должны были присутствовать свежеиспеченный хлеб и орехи, освященные в церкви.

Также в этот день старались посетить баню и попариться с ореховыми вениками, а вечером обязательно провести ритуал на привлечение денег.

Ритуалы на привлечение денег с помощью орехов и хлеба





Поскольку хлеб и орехи считались главными продуктами в этот день, с их помощью было принято проводить различные обряды и делать заговоры на деньги. На Руси этот день считался одним из самых благоприятных для привлечения богатства и достатка в дом.

Прежде всего, отправляясь на службу в церковь, на запястье надевали желтую нить. После богослужения ее потирали освященным орехом и оставляли дома в надежном месте или носили с собой в кошельке.





Первый освященный в церкви орех также старались превратить в «денежный магнит», который в течение года будет привлекать деньги. Для этого его следовало аккуратно открыть, не повреждая скорлупу, внутрь положить желтую монетку и склеить. Этот талисман на богатство можно хранить в доме или носить с собой в кошельке или кармане.

На хлеб, который был испечен для праздничного стола и освящен в церкви, старались прочитать заговор для привлечения достатка. Только после этого его можно было ставить на стол.





Кусочек хлеба с праздничного стола можно отложить и ночью провести ритуал при зажженной свече, повторяя слова заговора. Затем его нужно посолить и съесть, а свечу задуть и отнести в церковь.



