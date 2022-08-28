Интересные приметы на Ореховый Спас, 29 августа 2022 года
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Интересные приметы на Ореховый Спас, 29 августа 2022 года

Интересные приметы на Ореховый Спас, 29 августа 2022 года

В этот понедельника православные отмечают Третий Спас, который чаще называют Ореховый. Он приходится на конец лета — его отмечают 29 августа, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Отсюда еще одно название — «Послепраздник».

Приметы на Ореховый Спас 2022 года

Ореховый Спас — традиционное время ярмарок. Это и время покупок: отправляться туда просто посмотреть нельзя было. Обязательно следовало что-нибудь купить, чтобы в будущий год не испытывать недостатка в деньгах. Особенно ценным считалось принести с «ореховой» ярмарки полотно. Одежда для ребенка, сшитая из него, обещала здоровье малышу и благополучие его семье.


ПРИМЕТЫ

  • Если журавли улетели, то 14 октября будет холодно.
  • Большой урожай орехов предвещает хороший урожай ржи.
  • Пепел из курительной трубки поднимается вверх — будет ненастье.
  • Если близко от луны образовался круг, будет дождь, а если далеко — ливень пойдет спустя три дня.
  • Белые звезды предвещают сухую и ясную погоду.
  • Звезды появились над слоем облаков — будет сильный ветер.
  • Если на Ореховый Спас вода спокойная, осенний период тихим будет, а зимний пройдет без метелей.
  • Лодки на воде стоят спокойно — будет тихая, безветренная осень и мягкий зимний период.
  • В небе видно улетающих журавлей — стоит готовиться к морозам, а если их видно в поле, будет поздняя зима.
  • Много орехов в этот день — это к урожаю зерновых.
  • Тот, кто появился на свет в этот день, будет красивым и обладать тайными знаниями.
  • Отыскал в этот день двойчатку или тройчатку — жди богатства.
  • Наступил на крошку хлеба — это большой грех.
  • Отправился в этот день в дорогу — это к благоприятному пути, все задуманное пройдет успешно.
  • Ласточки улетели в этот день — жди хороших новостей.
  • Трава зеленее, чем прежде — это к теплым дням.
  • Сегодня Солнце светит ярче — жди хорошие дни.
  • Ливень пошел — будет ненастная погода в течение недели.

Что нельзя делать в этот день

Есть на Ореховый Спас ряд особенных запретов. Так, например, не следует отказываться от угощения или самому жадничать. В народе верили: если проявить чёрствость и скупость на Ореховый Спас, весь будущий год придётся «крошки доедать да нечисть привечать».


Не рекомендуется в этот день сидеть дома. Чтобы привлечь достаток, нужно отправиться на ярмарку и приобрести что-то памятное. Любую мелочь.

Запрещено ходить в лес за орехами без оберега. Наши прапрапрадеды предупреждали: Леший закружит — в чащу заманит. То есть можно заблудиться и не выйти из леса.

Как и в два предыдущих Спаса (в Медовый и Яблочный), на Ореховый не стоит есть орехи, предварительно не освятив их в церкви.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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