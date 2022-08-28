Ирина Пегова запечатлелась в ярком купальнике среди изумрудной воды
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Ирина Пегова запечатлелась в ярком купальнике среди изумрудной воды

Ирина Пегова запечатлелась в ярком купальнике среди изумрудной воды
Актриса Ирина Пегова поделилась красочными пляжными фото с отдыха на Кипре. Ирина Пегова сегодня является одной из самых успешных и востребованных актрис. Она много снимается, и перерывов в работе у нее практически нет. Этим летом даже свой день рождения Ирина отметила на съемках. Тем более ценным стал ее отпуск на Кипре вместе с дочкой Татьяной. Актриса пришла от Кипра в восторг и каждый день размещает множество фотографий, восхищаясь его красотами. А поклонники приходят в восторг от прекрасной формы, в которой находится актриса. На этот раз Ирина Пегова в ярком слитном купальнике искупалась в море. Ее сфотографировали с необычного ракурса: вид сверху, который подчеркивает ее точеные формы сзади. Ирина блеснула изящными изгибами фигуры. Звезда сериала «Акушерка» похвасталась, в какой форме находится к концу лета.
«Русалочка», «Как вы похудели», «Ох, отличный вид», «Фигурка просто роскошная», «Ох, вот это вид сзади!», «Ирина, вы прям стройняшка», «Какое преображение», «Ракурс просто сражает», «Синий вам так идет», — осыпали ее комплиментами фанаты. Поклонники были сражены тем, как выглядит Пегова в 44 года. Актриса с удовольствием делится фотографиями восхитивших ее красот в своем блоге в социальных сетях. Но поклонники первым делом реагируют на саму Пегову – как она похорошела на отдыхе.
Ирина Пегова много купается и загорает. А недавно актриса выложила фото, на которых позирует в купальнике в цветочек с откровенным декольте. Ирина приняла позы, которые выгодно подчеркнули достоинства ее фигуры. Артистка блеснула пышным бюстом в лучах солнца.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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