Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров анонсировал блокчейн-маркетплейс в Telegram

Биткоин провалил уровень $20 000 после выступления главы ФРС, Павел Дуров анонсировал маркетплейс доменных имен на базе TON, Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн из-за краха Terra и другие события уходящей недели.

Цена биткоина провалила уровень $20 000

26 августа глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что для контроля над инфляцией центробанку необходимо будет какое-то время удерживать процентные ставки на высоком уровне. Биткоин отреагировал на выступление чиновника падением ниже $21 000, а затем провалил уровень $20 000.

На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи указанной выше психологической отметки.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Флагман традиционно потянул за собой и остальной рынок — все криптовалюты из топ-10 по капитализации закрыли неделю в красной зоне. Худшую динамику показали Solana (-9%) и Dogecoin (-7,6%).

Данные: CoinGecko.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $1,01 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 37,9%.

Павел Дуров анонсировал запуск блокчейн-маркетплейса в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможном запуске маркетплейса на базе блокчейна TON для продажи имен пользователей, ссылок на каналы и группы в мессенджере.

Он отметил, что «впечатлен» недавно проведенными командой TON аукционами по продаже доменных имен. Впоследствии на маркетплейсе мессенджера также могут появиться другие элементы экосистемы, включая каналы, эмодзи и стикеры.

Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн

Дефицит капитала криптолендинговой платформы Hodlnaut по состоянию на 8 августа 2022 года составлял $193 млн, следует из документов для суда по банкротствам в Сингапуре. Кредиторами компании выступают 17 513 лиц.

Платформа конвертировала $317 млн в рухнувший стейблкоин TerraUSD для получения высокой доходности через протокол Anchor, что и привело к убытку.

Хакер неудачно атаковал кроссчейн-мост Rainbow Bridge и потерял 5 ETH

Кроссчейн-мост Rainbow Bridge успешно отразил атаку неизвестного хакера, рассказал CEO Aurora Labs Алекс Шевченко. По его словам, спустя 31 секунду система автоматически отвергла сфабрикованный блок NEAR для чего потребовался депозит в размере 5 ETH.

Nike заработала $185 млн на продаже NFT

Модные бренды Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci, Adidas и Nike суммарно заработали $260 млн на продажах невзаимозаменяемых токенов.

Половину из $185,3 млн Nike в виде выручки от NFT получил в качестве роялти от вторичного оборота токенов, объем которого составил $1,29 млрд. На первичные продажи пришлась другая половина доходов. CloneX и MNLTH возглавляют список NFT-коллекций Nike с самыми высокими гонорарами от роялти — $39,9 млн и $24,2 млн соответственно.

Что с Tornado Cash?

В Нидерландах судья оставил под арестом разработчика Tornado Cash Алексея Перцева и установил 90-дневный срок, в течение которого должно состояться первое слушание. Заседание прошло 24 августа в закрытом режиме. Адвокаты Перцева не смогли добиться его освобождения под залог. Согласно изданию, разработчику до сих пор не предъявили официального обвинения.

Исследователи компании Kharon заявили, что Перцев был арестован из-за сотрудничества с российской компанией OOO «Цифровая безопасность». Компания якобы оказывала материально-техническую поддержку ФСБ РФ, а Перцев был специалистом по информационной безопасности и разработчиком смарт-контрактов.

На этой неделе поддержку проекту выразил основатель Cardano Чарльз Хоскинсон. По его мнению, разработчики не всегда могут контролировать открытый исходный код и то, как пользователи будут взаимодействовать с ним.

Tether отказалась блокировать связанные с Tornado Cash адреса без запросов властей

Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — отказалась замораживать адреса, связанные с сервисом микширования транзакций Tornado Cash, без соответствующих запросов со стороны правоохранительных органов.

Блокировку адресов в одностороннем порядке в компании считают «безрассудной и разрушительной» мерой.

Что обсудить с друзьями?

Бывшая девушка Джона Макафи опровергла его смерть.

Eminem и Snoop Dogg исполнят на MTV Video Music Awards трек в коллаборации с NFT BAYC.

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Кандидата в президенты Аргентины обвинили в продвижении криптоскама.

Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры

Хакеры, стоящие за мартовским взломом сайдчейна Ronin (для игры Axie Infinity), перевели большую часть из украденных $625 млн в биткоин. Для сокрытия следов злоумышленники использовали миксеры ChipMixer и Blender, а также обернутую версию биткоина RenBTC.

Суд разрешил кредиторам Three Arrows Capital проверить активы хедж-фонда

Высокий Суд Сингапура удовлетворил запрос связанной с группой кредиторов Three Arrows Capital фирмы Teneo на проверку хранящихся в юрисдикции активов хедж-фонда.

Консалтинговая компания получила возможность запрашивать все данные финансового характера, включая сведения о банковских счетах, криптовалютах, долях в компаниях и недвижимости.

Elliptic: мошенники за год украли NFT на сумму более $100 млн

За 12 месяцев с июля 2021 года злоумышленники украли NFT на сумму более $100 млн в результате мошенничеств, выяснили в Elliptic. Самым результативным стал май — $24 млн.

В разрезе коллекций внимание хакеров было приковано к NFT серии Bored Ape Yacht Club — $43,6 млн. Mutant Apes, Azuki, Otherside и CloneX тоже входят в число популярных среди хакеров.

23% из похищенных NFT злоумышленники получили через компрометацию соцсетей (в основном Discord) и фишинга в них. Другие методы включали создание вредоносных сайтов, эксплойты в электронных письмах и взломы кошельков.

Forbes: более 50% сделок с биткоином на биржах являются фиктивными

Свыше половины выполняемых на централизованных платформах операций с биткоином не имеют экономического смысла и являются фиктивными. Об этом заявили аналитики Forbes в исследовании.

Cпециалисты пришли к выводу, что по состоянию на 14 июня 2022 года ежедневный глобальный торговый объем в парах с биткоином составлял $128 млрд. Это на 51% меньше показателя в $262 млрд, который можно получить, если сложить значения, сообщаемые самими платформами.

Провайдер Hetzner запретил запускать ноды на своих серверах

Крупный немецкий хостинг-провайдер Hetzner заявил, что использование его серверов для запуска ПО для добычи криптовалют нарушает правила компании.

«Использование наших продуктов для любых приложений, связанных с майнингом даже отдаленно, не допускается. В том числе Ethereum. […] Даже если вы просто запустите одну ноду, мы посчитаем это нарушением наших правил», — говорится в сообщении официального представителя облачного провайдера.

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