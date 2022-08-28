Яна Поплавская рассказала о смертельном наказании убийцы Дугиной

Актриса Яна Поплавская высказалась об убийстве молодой журналистки. Артистка в «Телеграм» опубликовала новые сведения о подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. «Западная пресса сообщила, что убийца Дарьи Дугиной якобы убита. Если это так, значит верны высказывания о том, что заказчики подобных преступлений не оставляют исполнителей в живых. Пока только одна публикация, официальных подтверждений нет», сказала Яна Поплавская.Отметим, что с публикацией об убийстве Натальи Вовк выступила австрийская газета «EXXPRESS». Насколько правдива опубликованная в СМИ информация еще предстоит выяснить. Напомним, что в убийстве Дугиной подозревают гражданку Украины Наталью Вовк. После взрыва автомобиля российской журналистки она скрылась на территории Эстонии.