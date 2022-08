Эти 15 игр и DLC выходят на Xbox на следующей неделе: 30 августа — 2 сентября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





Заканчивается лето и приближается осенняя пора игровых релизов, которая традиционно является самой насыщенной в течение года. Уже на следующей неделе, с 30 августа по 2 сентября, выйдет немало ожидаемых проектов — как игр, так и DLC.

Крупные дополнения на следующей неделе получат игры Back 4 Blood и Aliens: Fireteam Elite. Выйдут проекты Immortality и Commandos 3 – HD Remaster, при этом сразу в Game Pass.

Так выглядит список релизов на следующей неделе на Xbox — с 30 августа по 2 сентября:

Game Pass

Aliens: Fireteam Elite — Pathogen (30 августа)Commandos 3 – HD Remaster (30 августа)Back 4 Blood — Children Of The Worm (30 августа)Immortality (30 августа) (Xbox Series X | S)Destroy All Humans! 2 — Reprobed (30 августа)Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection (30 августа)Tinykin (30 августа)Zero Escape: Zero Time Dilemma (30 августа)Fairy Elements (31 августа)Food Truck Tycoon (31 августа)Murder on the Marine Express (31 августа)Chenso Club (1 сентября)JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (1 сентября)Onsen Master (1 сентября)LEGO Brawls (2 сентября)

В подписке Game Pass на следующей неделе появится не менее 5 игр:

Commandos 3 – HD Remaster (30 августа)Immortality (30 августа)Immortals Fenyx Rising (30 августа)Tinykin (30 августа)GRID Legends (1 сентября)