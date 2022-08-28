Какую пенсию получает Эдита Пьеха: основные выплаты, надбавки

Очень часто в прессе появляются новости, что Эдита Станиславовна в своем возрасте осталась практически без денег. И это несмотря на ее творческие заслуги и государственные награды. Журналисты издания «7дней» разыскали информацию о том, сколько действительно получает народная артистка СССР и какие надбавки у нее есть.





Оказалось, что Эдите Станиславовне положено 20 тысяч рублей в месяц. Это стандартная пенсия для человека, который хорошо зарабатывал в свои трудовые годы. Доплат за звание народной артистки СССР и РСФСР у Пьехи нет. Дополнительные выплаты осуществляются только для артистов-пенсионеров со столичной пропиской. А Эдита Станиславовна проживает в Санкт-Петербурге. Если бы она жила в Москве, то артистке полагалась бы доплата в размере 30 тысяч рублей.

Кроме основной пенсии Пьеха также получает надбавку, но за другое звание – «Почетный шахтер». По словам самой Эдиты Станиславовны, ее в свое время этим титулом наградил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Владельцам этого звания положены дополнительные пенсионные выплаты в размере 25 тысяч рублей.

«Получаю две пенсии – артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер»», – рассказывала в 2020 году артистка.





Получается, что за свой вклад в творчество Эдита Пьеха получает около 45 тысяч рублей. Напомним, что ранее размеры своих пенсионных выплат озвучивал Леонид Якубович. А Татьяна Васильева жаловалась журналистам, на то, что пенсии ей не хватает. Устраивала скандал по поводу выплат и певица Лолита Милявская.