Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"

Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"

Кировская область и Корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве.

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Кировскую область обсудил туристический потенциал региона и реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в субъекте с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым, врио губернатора Кировской области Александром Соколовым и генеральным директором Корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым.


Александр Соколов и Сергей Суханов подписали соглашение между Кировской областью и Корпорацией "Туризм.РФ".

По словам Чернышенко, Кировская область стала 45 регионом, с которым будет работать Корпорация "Туризм.РФ" над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он также напомнил, что ускорить ее создание в субъектах России поручил Президент Владимир Путин.

В рамках соглашения Кировская область и "Туризм.РФ" намерены развивать туристско-спортивный комплекс "Перекоп".

По словам губернатора, потенциал у региона в сфере туризма большой. В Кировской области более трех тыс. памятников истории, культуры и архитектуры, свыше 50 музеев. Сохранены и развиваются более 10 видов народных художественных промыслов: кукарское кружево, вышивка, изделия из капо-корня, матрешка, керамика, изделия из лозы, бересты, соломки, роспись по дереву и, конечно, знаменитая на весь мир дымковская игрушка, история которой насчитывает уже более 400 лет. В регионе около 200 особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедник "Нургуш", заказники "Пижемский", "Былина", "Бушковский лес", крупнейшее в мире Котельничское местонахождение ископаемых позвоночных, живших 250 млн лет назад.

Глава "Туризм.РФ" уточнил, что в рамках реализации проекта спортивно-туристического комплекса "Перекоп" будет построена современная гостиница категории 3* с конференц-залом и всей необходимой лечебно-оздоровительной инфраструктурой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний благоприятный день лета
Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний
Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же рассыпалась. Ну, Бог с ней. Вернее, черт»
Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же
Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2
Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы
Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на Xbox в сентябре
Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на
Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер поделился милым видео
Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от прошлых игр Bethesda
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от
Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в Web3-проекты
Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию

Топ на сегодня

Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится, но заработать не получится!»
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится,

Еще по теме

60% россиян никогда не покидают регион проживания
В Кировской области построят новые спортобъекты в рамках федпроекта "Бизнес-спринт"
Дегтярев предложил сделать туризм двигателем российской экономики
Дороги в Кировской области худшие в Приволжье