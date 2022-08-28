Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"

Вадим Карасев

Кировская область и Корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве.

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Кировскую область обсудил туристический потенциал региона и реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в субъекте с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым, врио губернатора Кировской области Александром Соколовым и генеральным директором Корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым.

Александр Соколов и Сергей Суханов подписали соглашение между Кировской областью и Корпорацией "Туризм.РФ".

По словам Чернышенко, Кировская область стала 45 регионом, с которым будет работать Корпорация "Туризм.РФ" над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он также напомнил, что ускорить ее создание в субъектах России поручил Президент Владимир Путин.

В рамках соглашения Кировская область и "Туризм.РФ" намерены развивать туристско-спортивный комплекс "Перекоп".

По словам губернатора, потенциал у региона в сфере туризма большой. В Кировской области более трех тыс. памятников истории, культуры и архитектуры, свыше 50 музеев. Сохранены и развиваются более 10 видов народных художественных промыслов: кукарское кружево, вышивка, изделия из капо-корня, матрешка, керамика, изделия из лозы, бересты, соломки, роспись по дереву и, конечно, знаменитая на весь мир дымковская игрушка, история которой насчитывает уже более 400 лет. В регионе около 200 особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедник "Нургуш", заказники "Пижемский", "Былина", "Бушковский лес", крупнейшее в мире Котельничское местонахождение ископаемых позвоночных, живших 250 млн лет назад.

Глава "Туризм.РФ" уточнил, что в рамках реализации проекта спортивно-туристического комплекса "Перекоп" будет построена современная гостиница категории 3* с конференц-залом и всей необходимой лечебно-оздоровительной инфраструктурой.