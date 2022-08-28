Когда Луна исполняет мечты: самые удачные дни для загадывания желаний в сентябре 2022 года

Луна оказывает сильное влияние на все сферы нашей жизни. Используя ее энергетику, можно осуществлять немало полезных дел, и даже загадывать желания. Важно только правильно использовать лунный календарь, в котором существует несколько благоприятных дней, когда любые желания исполняются. В сентябре 2022 года ожидается четыре таких дня.

Четырнадцатые лунные сутки





Это один из самых сильных магических дней в лунном календаре. Четырнадцатые лунные сутки начинаются 9 сентября 2022 года в 19 часов 18 минут по московскому времени и продлятся до следующего дня — 10 сентября 19 часов 28 минут.

В начале этих суток Луна будет находиться в знаке Водолея, затем перейдет в знак Рыб, одарив все живое на земле океаном энергии. Это время будет наиболее благоприятно для осуществления любых желаний и позволит прикоснуться к любой мечте.

Лучше всего загадывать желание в полночь, когда Луна хорошо видна на небосводе. Чем более ясная погода в этот день, тем больше энергии дарит нам Луна, тем быстрее исполнится ваше желание.

Полнолуние





Полная Луна всегда считалась энергетически самым сильным небесным телом, способным оказывать магическое влияние на людей. В момент полнолуния энергетика нашего ночного небесного светила настолько сильна, что она не только может влиять на поступки людей, но и давать им такой заряд энергии, что люди могут получать желаемое от Вселенной.

В первый осенний месяц 2022 года полнолуние произойдет 10 сентября в 12 часов 59 минут по московскому времени. Луна в это время будет находиться в знаке Рыб, что предполагает наше влечение к миру иллюзий и фантазий. Поэтому ваши желания могут быть самыми смелыми и необычными. Вселенная будет стремиться к тому, чтобы помочь их реализовать.

День осеннего равноденствия





Осеннее равноденствие, которое произойдет 23 сентября 2022 года в 4 часа 4 минуты по московскому времени, уравнивает день и ночь на всей Земле. В это время Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное.

Считается, что в это время Солнце открывает врата в небо, и человек может попросить высшие силы о помощи.

Но до этого принято проводить различные очистительные практики, убирать в доме, выбрасывать старые вещи, и только потом обращаться к Вселенной со своими просьбами и загадывать желания.

Первые лунные сутки





В лунном календаре есть еще один важный день, в который можно загадывать желания. Это первые лунные сутки, которые наступают 26 сентября 2022 года. Но у этих суток есть необычная особенность — они очень короткие.

Ночное небесное светило входит в фазу новолуния в 00 часов 54 минуты, и завершаются эти сутки через неполных шесть часов — в 6 часов 33 минуты. Луна в это время будет находиться в знаке Весы.

За это время очень важно настроиться на позитивную волну, начать отсчет нового этапа жизни и попросить Вселенную об исполнении самых сокровенных желаний.

Как загадывать желания





Существует множество ритуалов и способов загадывания желаний в благоприятные дни лунного календаря. Можно воспользоваться любым из них, это не имеет принципиального значения.

Единственное условие, что желания по лунному календарю нужно загадывать в ночное время, когда на небосводе хорошо видна Луна. Многие ритуалы проводятся строго в полночь. Важно заранее определиться со способом и временем загадывания желания.

Часто используются ритуалы, которые предполагают записывание желаний на лист бумаги или произношение специальных слов и нашептываний. Следует заранее продумать текст, при необходимости выучить его наизусть, но не записывать раньше нужного времени.