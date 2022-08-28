Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от прошлых игр Bethesda

Вадим Карасев





У Starfield пока нет точной даты релиза — проект планируют выпустить в первой половине 2023 года, хотя изначально его релиз заявлялся на ноябрь этого года. Студия Bethesda, несмотря на скорый релиз, не очень активно делится информацией о проекте — после демонстрации в рамках Xbox & Bethesda Showcase новых сведений об игре почти нет.

Композитор Starfield Инон Цур в рамках интервью каналу Nikhil Hogan Show на Youtube рассказал некоторые детали о проекте. По его словам, Starfield — это не просто очередная игра, а проект философский. Он отмечает следующее: «после Starfield вы станете… нельзя сказать, что другим человеком, но игра даст вам другую перспективу, может быть, более глубокую перспективу для всего вашего существования.»

Там же Инон Цур рассказал, что Starfield — это игра, которая по масштабам раза в 2 больше, чем любой другой проект Bethesda. При этом, игра гораздо более глубокая, не только в плане сюжета, композитор даже не смог определить ее точный жанр: «это больше, чем очередной шутер или ролевая игра, Starfield действительно делает очень смелый шаг в более философскую область».

Напомним, Starfield выйдет на Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.