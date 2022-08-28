Кому пора развивать карьеру, а кому обрести гармонию внутри себя: китайский гороскоп на сентябрь 2022

Китайская мудрость славится не только в самом Китае, но и далеко за его пределами. Астролог и психолог Ксения Шахова считает, что такой гороскоп максимально точно отражает влияние небесных светил на жизнь человека, его устремления и действия. Лишь по году своего рождения китайский прогноз позволяет узнать, что сулит нам сентябрь 2022 года. В целом это яркий и динамичный период, но в нем притаилось много опасностей.

Китайский гороскоп на сентябрь 2022 года

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Желание разорвать цепь привычных событий вполне нормально для вас. Не корите себя за то, что вас перестало удовлетворять положение дел. Сентябрь отлично подойдет для наращивания социальных связей, особенно большое влияние на Крыс окажут люди известные, которые успели зарекомендовать себя в разных сферах.





Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

В сентябре 2022 года вам следует замедлить темпы и погрузиться в исследование своих эмоциональных реакций. Возможно, вы найдете глубинные корни проблем и сможете проработать их. Чтобы не ошибиться с выводами, не сопоставляйте себя с другими, только с самими собой. Если запутались, то вам помогут люди, которым вы дороги. А конец периода обещает постепенное ускорение, поэтому старайтесь не растратить слишком много энергии.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Привычка брать свое быстро и легко, увы, сейчас вам не пригодится. Без посторонней помощи будет трудно закончить даже текущие дела, не говоря уже о новых. Если брать крепости штурмом, то немедленно активизируются недоброжелатели, создав массу проблем. Смотрите, чтобы вам не пришлось в судебном порядке доказывать правомерность своих действий. Лучше на время заняться простыми обязанностями, находить поводы для радости.

Кот (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Люди, родившиеся в эти годы, слишком во многом себя стали ограничивать. В сентябре стоит подумать о раскрепощении и свободном проявлении эмоций. Это поможет наладить здоровье и избавиться от зажимов. Попробуйте терапию с животными, в этом плане очень хороши контактные зоопарки.





Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Ваши природные дарования смогут раскрыться в полной мере в самых разных ситуациях. Возможно, хобби станет вашим профессиональным занятием, или вы найдете нестандартный подход к решению задачи, которую специально дал вам начальник. В любом случае всеобщее удивление всколыхнет и вас: оказывается, вы способны на нечто, чего от себя не ожидали.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Благодатный месяц для бытовых дел, консервации, создания запасов. Изобилие требует работы, и вы сейчас будете этому только рады. Если некогда взглянуть вверх, то можно практиковать визуализацию. Лучшим отдыхом будет душевная встреча с семьей за богатым столом. Побалуйте родных чем-то вкусненьким.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Те представители знака, которые имеют свое дело или бизнес, могут рассчитывать на расширение и развитие, а наемные работники будут иметь возможность поднять свой статус и укрепить позиции. Ваши идеи окажутся важны для компании, в которой работаете. Но при этом другие сферы жизни могут прийти в упадок. Возможно, это лучше, чем совершить ошибки в спешке.





Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Хватайте удачу, пока пролетает рядом. Для этого придется, конечно, выйти из оцепенения. Мир успевает поменяться, пока вы рефлексируете. Развивайте гибкость и умение видеть перспективы. Сейчас могут открыться немалые финансовые возможности, но если только не будете разбрасываться деньгами. Можно параллельно поработать над мировоззрением, спланировать поездку в другую страну.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьяны в ближайшем будущем могут буквально физически прочувствовать свою значимость. Им станут звонить и писать, искать встречи и совета. Но за суетой можно потерять чувство меры и возомнить себя выше других. Сейчас важно не унижать подчиненных, не указывать на их недостатки, иначе польза от периода будет равна нулю.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Китайский гороскоп сулит этим людям месяц эстетического наслаждения. Вас не затронет всеобщая спешка и гонка, возможно, вы даже будете наблюдать за ней с удивлением. В фокусе ваших интересов — личный комфорт, удовлетворение, отдых и вопросы здоровья. Отлично, если вам удастся найти свое место силы, или отправиться туда, где чувствуете себя счастливым.





Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собакам стоит в будущем месяце уйти от работы для удовлетворения собственных потребностей и обратить внутренний взор на нужды других. Если это родственники, то тут еще важно выполнение долга, а если люди посторонние — то таким образом вы почистите себе карму.

Кабан (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

У представителей этого знака накопилось так много идей, что их энергия рискует выплеснуться наружу. Пусть процесс будет контролируемый. Вам следует взять ответственность за реализацию на себя и о результатах тоже спрашивать с себя. Это верный путь к успеху. Кроме того, учитесь контактировать даже с самыми провокационными личностями — это пригодится в будущем.