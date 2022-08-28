Кредиторы Mt. Gox опровергли слухи о возмещении биткоинов
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Кредиторы Mt. Gox опровергли слухи о возмещении биткоинов

Кредиторы Mt. Gox опровергли слухи о возмещении биткоинов


Вопреки слухам, попечитель Mt. Gox Нобуяки Кобаяши не преступал к распределению средств в рамках процесса гражданской реабилитации. Об этом заявил один из кредиторов обанкротившейся биткоин-биржи Эрик Уолл.



«Mt. Gox не распределяет монеты — ни на этой неделе, ни на следующей, ни на последующей. Источник: я являюсь кредитором [платформы]. Система погашения еще не запущена. [...] В настоящее время вы даже не можете указать, куда (на какую биржу) вы хотите отправить свои BTC и BCH», — написал он.


Ранее в сети появились слухи о распределении 140 000 BTC между кредиторами платформы, которое произойдет 28 августа. Вероятно, это связано с июльским заявлением Кобаяши — тогда он указал на «конец августа» как на начало «ограничительного периода». 


Волл подчеркнул, что выплаты будут происходить траншами, а никаких окончательных дат еще не объявили. Он добавил, что некоторые участники процесса продали свои требования к Mt. Gox компании Fortress.


Эту информацию подтвердил и другой кредитор биржи — основатель проекта Metallicus Маршалл Хейнер.



«Я кредитор Mt. Gox и я могу подтвердить, что мы не близки к получению наших биткоинов. Большинство людей, как и я, не собираются продавать. Не верьте тому, что говорят вам инфлюенсеры в Twitter», — написал он.


Некоторые называли потенциальные выплаты кредиторам одной из причин недавнего снижения цены цифрового золота. Вместе с тем, часть участников сообщества уверена, что приток на рынок дополнительных 140 000 BTC не сможет оказать значимого давления на котировки.



Последние сутки котировки биткоина двигались в диапазоне $19 800-$20 280. На момент написания актив торгуется вблизи $20 000.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, Mt.Gox объявила о банкротстве в 2014 году. Процесс гражданской реабилитации запустили в 2018 году.


Спустя несколько лет, в 2020 году, Кобаяши подал план возмещения средств кредиторам в суд Токио, который одобрил документ. На тот момент на кошельке Mt.Gox хранилось 137 891 BTC.


В сообществе неоднократно высказывали опасения, что начало выплат кредиторам Mt.Gox окажет давление на цену биткоина, так как многие из них могут начать продавать активы после получения. 

# Экономика gox, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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