Кредиторы Mt. Gox опровергли слухи о возмещении биткоинов

Вопреки слухам, попечитель Mt. Gox Нобуяки Кобаяши не преступал к распределению средств в рамках процесса гражданской реабилитации. Об этом заявил один из кредиторов обанкротившейся биткоин-биржи Эрик Уолл.

As it currently stands, you can’t even register where (which exchange) you want your BTC & BCH sent yet. — Eric Wall (also supports X 🏴) (@ercwl) August 27, 2022

«Mt. Gox не распределяет монеты — ни на этой неделе, ни на следующей, ни на последующей. Источник: я являюсь кредитором [платформы]. Система погашения еще не запущена. [...] В настоящее время вы даже не можете указать, куда (на какую биржу) вы хотите отправить свои BTC и BCH», — написал он.

Ранее в сети появились слухи о распределении 140 000 BTC между кредиторами платформы, которое произойдет 28 августа. Вероятно, это связано с июльским заявлением Кобаяши — тогда он указал на «конец августа» как на начало «ограничительного периода».

Волл подчеркнул, что выплаты будут происходить траншами, а никаких окончательных дат еще не объявили. Он добавил, что некоторые участники процесса продали свои требования к Mt. Gox компании Fortress.

Эту информацию подтвердил и другой кредитор биржи — основатель проекта Metallicus Маршалл Хейнер.

I am a creditor of Mt. Gox and can confirm we are not close to receiving our #Bitcoin. Most people like me also have no intention of selling it. Don’t believe what influencers on Twitter are telling you. — Marshall ℙ Hayner ⚛️Ⓜ️ (@MarshallHayner) August 28, 2022

«Я кредитор Mt. Gox и я могу подтвердить, что мы не близки к получению наших биткоинов. Большинство людей, как и я, не собираются продавать. Не верьте тому, что говорят вам инфлюенсеры в Twitter», — написал он.

Некоторые называли потенциальные выплаты кредиторам одной из причин недавнего снижения цены цифрового золота. Вместе с тем, часть участников сообщества уверена, что приток на рынок дополнительных 140 000 BTC не сможет оказать значимого давления на котировки.

Mt. Gox releasing 140k BTC tomorrow is probably fake news as there's no defined date, repayment system isn't live yet, could take months to get released.



But, even if we assume it gets released then it's simply an unnecessary fear as daily bitcoin trade volume is >1.5M BTC. pic.twitter.com/VquVZHtFuo — oddgems ⋈ (@oddgems) August 27, 2022

Последние сутки котировки биткоина двигались в диапазоне $19 800-$20 280. На момент написания актив торгуется вблизи $20 000.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, Mt.Gox объявила о банкротстве в 2014 году. Процесс гражданской реабилитации запустили в 2018 году.

Спустя несколько лет, в 2020 году, Кобаяши подал план возмещения средств кредиторам в суд Токио, который одобрил документ. На тот момент на кошельке Mt.Gox хранилось 137 891 BTC.

В сообществе неоднократно высказывали опасения, что начало выплат кредиторам Mt.Gox окажет давление на цену биткоина, так как многие из них могут начать продавать активы после получения.