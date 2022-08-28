Кто родился 28 августа
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Кто родился 28 августа

Кто родился 28 августа

Юрий Викторович Беляев (75 лет)

Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РФ. Лауреат Государственной премии СССР. После окончания школы работал на заводе, служил в Советской армии в ракетных войсках, работал инструктором ДОСААФ, дворником, грузчиком, рабочим в постановочных мастерских МХАТа. В 1975 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В том же году стал актером Московского театра драмы и комедии на Таганке, где прослужил до 2010 года. Первая роль в кино — в короткометражной ленте «Сапожки» 1972 года, затем в кинофильме «По следу властелина», и в 1983 году получил роль в детективной киноленте «Тайна «Черных дроздов». Самые значимые кинофильмы: «Порох», «Единожды солгав», «Слуга», «Цареубийца».

Юрий Львович Нуллер (1929-2003)

Российский врач-психиатр, психофармаколог, доктор медицинских наук, профессор, автор книг и монографий. Посвятил много лет исследованию феномена тревоги. Окончил Первый Ленинградский медицинский институт. Автор более 130 научных работ, в том числе двух книг, одна из которых посвящена депрессии и деперсонализации, где описываются в том числе разработанные им методы лечения этого расстройства. Под его руководством было защищено пять кандидатских и две докторские диссертации. На протяжении 12 лет он возглавлял отделение клинических и экспериментальных исследований новых психотропных средств Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева.

Юрий Валентинович Трифонов (1925-1981)

Советский писатель, поэт, редактор, мастер «городской» прозы, одна из главных фигур литературного процесса 1960-1970-х годов в СССР. В 1949 окончил Литературный институт имени Горького. Помимо художественной прозы Трифонов известен как мастер спортивного репортажа и очерка. Активно сотрудничал с центральными спортивными изданиями — газетой «Советский спорт» и журналом «Физкультура и спорт», в которых часто публиковались его спортивные материалы; издательством «Физкультура и спорт» было выпущено несколько сборников его спортивных очерков. Автор таких популярных произведений, как «Старик», «Дом на набережной», «Время и место», «Обмен».

Борис Рувимович Небылицкий (1909-1972)

Советский оператор и режиссер документального кино, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. В 1928 году был оператором отдела хроники московской фабрики культурфильмов «Совкино». В июле 1931 года назначен главой Минской студии кинохроники. В 1934 году возглавил киноэкспедицию на Дальний Восток. Работал в жанре кинопортрета людей труда. Был тарифицирован как оператор кинохроники высшей категории. Участвовал в создании киножурналов «На защиту родной Москвы № 2» и «На защиту родной Москвы № 5». Автор книги «Репортаж о кинорепортаже». Член ВКП(б), член Союза кинематографистов СССР, член Союза журналистов СССР.

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По материалам: pnp.ru

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