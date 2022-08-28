Лариса Андерсен рассказала, чего боятся в период Луны в знаке Девы

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз до десятого сентября. 🌝 В 11:17 27 августа Луна начала свой новый цикл в знаке Дева, и до 12:59 10 сентября она будет расти. 🌑 Новолуние — это время, когда Луна не видна на небосводе, но тем не менее продолжает влиять на нас. Все мы разные, и кто-то не ощущает этого влияния, а кто-то ощущает достаточно сильно. Несколько дней до и после, а также во время новолуния, вы можете почувствовать недомогание или ухудшение настроения, можете стать забывчивым и раздражительным. 👫 Мужчины в этот период более агрессивные, несговорчивые, чаще попадают в конфликтные ситуации. Женщины же страдают от обидчивости, грусти и тоски. Часто пары расстаются именно в этот период, поэтому будьте аккуратнее и не рубите с плеча. 💊 По статистике в этот период чаще случаются сердечные приступы, инсульты, инфаркты и обострения хронических болезней, относитесь бережнее к себе. Алкоголь в эти дни имеет еще большее негативное влияние. 💃🏻 Внимательно относитесь к своим словам: если вы что-то обещаете в этот период, то обещанное нужно обязательно выполнить. Постарайтесь не распылять энергию на мечты и планирования, лучше сосредоточится на делах, не отклоняйтесь от цели. Сейчас хорошее время, чтобы организовать все рутинные вопросы. ❤️ В этот период все чувства будут чрезмерными. Но рутина может сделать пресными любые отношения. 🍴 Однодневный пост в это время является отличным профилактическим средством, потому что из организма хорошо выводятся вредные вещества. Голодание в новолуние предупреждает некоторые болезни. ✨ Так же это хорошее время для составления карты желаний или просто загадывания желаний.