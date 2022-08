Lies of P для Game Pass собрала максимум наград на Gamescom 2022, но не стала самой ожидаемой игрой для Xbox

Вадим Карасев





В рамках Gamescom 2022 немало внимания было уделено игре Lies of P. Создатели проекта позволили его опробовать на стендах игрового шоу, плюс представили новый трейлер и было объявлено о планах выпустить игру в Game Pass. В результате, игра Lies of P завоевала наград на Gamescom 2022 больше других проектов.

Lies of P по итогам Gamescom 2022 получила награды в номинациях: «Лучшая приключенческая игра», «Самая ожидаемая игра для Sony Playstation» и «Лучшая ролевая игра». Отметим, что звание «Самая ожидаемая игра для Xbox» ушло другой игре — The Last Case of Benedict Fox.

Так выглядит полный список игр, которые завоевали награды в рамках различных номинаций на Gamescom 2022:

Лучшая приключенческая игра — Lies of PЛучшая игра в жанре экшн — Metal: HellsingerЛучшая семейная игра — Paper TrailЛучшая инди-игра — InkulinatiЛучшая многопользовательская игра — Warhammer 40,000: DarktideЛучшая текущая игра — Sea of ​​ThievesЛучшая ролевая игра — Lies of PЛучшая спортивная игра — AEW: Fight ForeverЛучшая игра-стратегия/симулятор — IXIONСамая оригинальная игра — InkulinatiСамая ожидаемая игра Microsoft Xbox — The Last Case of Benedict FoxСамая ожидаемая игра для Nintendo Switch — Tin HeartsСамая ожидаемая игра для ПК — Metal: HellsingerСамая ожидаемая Sony PlayStation — Lies of PЛучший трейлер/анонс — Hogwarts LegacyЛучший стенд — Bandai Namco EntertainmentЛучший состав — Plaion