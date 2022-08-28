Лунный календарь стрижки волос на сентябрь 2022 года

Вадим Карасев

Начать сентябрь с позитива и провести первый месяц осени удачно можно благодаря смене имиджа. Рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут выбрать оптимальные дни как для новой прически, так и для ухаживающих процедур, сохраняющих красоту и молодость на долгие годы.

Преображение внешности — отличный способ попрощаться с грустными мыслями и стать увереннее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать очень с позитивных эмоций и обязательно записаться к стилисту в один из благоприятных дней сентября. Благодаря смене имиджа удастся притянуть в жизнь нужные события, остаться незамеченными для недоброжелателей и найти свой неподражаемый стиль.

1, 2 сентября: начало сентября пройдет под эгидой растущей в Скорпионе Луны. Эти дни удачны для того, чтобы сменить имидж и расстаться с грустными мыслями. Прическа, выполненная в утренние часы, привлечет удачу в личной жизни.

3, 4 сентября: под влиянием растущего ночного светила в созвездии Стрельца стрижку волос астрологи рекомендуют выполнить 3 числа, чтобы обрести уверенность и независимость. 4 сентября походит для ухаживающих процедур, укрепляющих локоны.

5, 6 сентября: рост Луны в Козероге — удачное время для того, чтобы скорректировать стрижку. Астрологи рекомендуют не увлекаться короткими прическами, чтобы не лишаться жизненных сил и не ослаблять биополя.

7, 8 сентября: под эгидой растущей в Водолее Луны можно сделать любую прическу. Смелые эксперименты не навредят и станут еще одним поводом для позитивных эмоций. Для того, чтобы завершить образ, стоит позаботиться и о маникюре.

9, 10 сентября: рост Луны завершается Полнолунием. 10 сентября стрижку волос откладывают, чтобы не нарушать гармонии дня и не навлекать на себя неприятностей. 9 числа под эгидой Рыб за локонами ухаживают, чтобы предотвратить сечение кончиков волос.

11, 12 и 13 сентября: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Овна. Стрижку волос в такой период лучше отложить, если есть сомнения. Астрологи рекомендуют не экспериментировать со стрижками тем, кто пока не готов к серьезным переменам и не хочет быть вовлеченным в круговорот событий.

14, 15 сентября: убывающая Луна в созвездии Тельца — время для смены образа. Новая стрижка поможет повысить самоуверенность и с легкостью найти способ обретения финансового благополучия.

16, 17 сентября: пятницу и субботу убывающая Луна проведет в созвездии Близнецов. Эти дни нейтральны, поэтому стрижка волос не навредит самочувствию. От смелых коротких причесок стоит отказаться тем, кто не готов длительное время отращивать локоны, которые при убывающем ночном светиле растут медленно.

18, 19 и 20 сентября: Луна перемещается в созвездие Рака, продолжая терять силы. В этот период сомнения и недовольство собой могут возникнуть из-за смены имиджа, поэтому стрижку лучше заменить нанесением питательных масок, укрепляющих локоны.

21, 22 сентября: Луна во Льве — опасный союз, который подталкивает необоснованному риску. Стрижка, выполненная в один их этих дней, может быстро разонравиться, пробуждая нежелательные эмоции.

23, 24 и 25 сентября: три благоприятных дня дарит убывающая Луна, перемещаясь в созвездие Девы. В эти дни астрологи рекомендуют остановиться на классических стрижках, способных поддержать внутреннее равновесие и уверенность.

26, 27 сентября: Луна перемещается в созвездие Весов, и 26 сентября пройдет Новолуние. В эти дни стричься не стоит из-за вероятности навлечь на себя неурядицы и проблемы, связанные с ухудшением взаимоотношений с окружением.

28, 29 сентября: рост Луны в созвездии Скорпиона вновь настраивает на позитивный лад. Стрижка волос в такой период не навредит самочувствию и энергетике, а значит, можно смело записываться к знакомому стилисту.

30 сентября: последний день сентября растущее ночное светило проведет в созвездии Стрельца. Этот день подходит для того, чтобы сменить имидж и стать привлекательнее в глазах противоположного пола.