Малибу: «Кочервей ежедневно употребляла наркотики, алкоголь. Мы с друзьями хотели положить ее в рехаб»
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Малибу: «Кочервей ежедневно употребляла наркотики, алкоголь. Мы с друзьями хотели положить ее в рехаб»

Малибу: «Кочервей ежедневно употребляла наркотики, алкоголь. Мы с друзьями хотели положить ее в рехаб»

Олеся Малибу была в дружеских отношениях с Анастасией Кочервей, тело которой выловили из реки 24 августа. Экс-участница «ДОМа-2» не скрывает, что приятельница по проекту вела беспорядочный образ жизни: оказывала эскорт-услуги и принимала запрещенные вещества.


Олеся не может похвастаться безупречной репутацией, но даже она не одобряла поведение Анастасии. Кочервей не только встречалась с женатыми мужчинами, но и злоупотребляла спиртными напитками, а также опасными препаратами.

«Я общалась с ней несколько недель назад, она тусила в клубе Питера. Потом Настя пропала со всех радаров, перестала выкладывать фото в соцсети, хотя у нее много подписчиков. Она употребляла наркотики, алкоголь — это было на ежедневной основе! Мы с друзьями хотели положить Настю в рехаб как-то по бартеру, потому что у нее своих денег не было», — рассказала «СтарХиту» Малибу.

32-летняя звезда реалити-шоу пыталась поддержать подругу, но та не принимала помощь. «Она ничего не хотела. Из Москвы Настя уехала в Краснодар, там работы не было, поэтому перебралась в Питер. В Северной столице работа тоже не пошла, вот и к чему это все привело! Плюс в Питере, насколько я наслышана, легче доставать наркотики», — поделилась мнением Олеся.

Кочервей пропала две недели назад. Сначала никто не придал значения ее исчезновению, ведь девушка и ранее надолго уходила из дома, отключив мобильный телефон. Экс-участницу «ДОМа-2» стали искать, когда в полицию обратилась ее мама.

По предварительным данным, тело звезды телестройки обнаружили 13 августа, но о трагедии стало известно в среду, 24 числа. 28-летнюю девушку нашли в нижнем белье. Была ли на блондинке верхняя одежда — выясняют правоохранители. По факту гибели возбуждено уголовное дело.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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