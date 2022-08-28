Мария Шукшина жестко посмеялась над Максимом Галкиным

Актриса Мария Шукшина показала учесть шоумена. Артистка в «Телеграм» высмеяла юмориста Максима Галкина, опубликовав забавный шарж. На нем можно увидеть юмориста, сидящего у стены в старом пуховике. Максим Галкин просит милостыню. Рядом кепка, в которую следует кидать монеты.«Жена оставила одного», - подписала кадр Мария Шукшина. Напомним, что жена Максима Галкина певица Алла Пугачева вернулась на родину. Их с Галкиным дети Гарри и Лиза пойдут через несколько дней в третий класс Первой московской гимназии. Сам шоумен выступает в Европе и в Россию пока не собирается.