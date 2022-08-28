Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира

Вадим Карасев

Основатель Tesla и SpaceX Маск призвал включить на полную мощность все АЭС в мире

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск призвал включить на полную мощность все атомные электростанции (АЭС) мира. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, страны должны наращивать производство ядерной энергии.

«Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды — закрывать АЭС», — написал бизнесмен.

Ранее Маск в статье для журнала China Cyberspace написал, что вживление чипов в мозг человека может помочь людям с ограниченными возможностями. По словам предпринимателя, нейронные чипы Neuralink на данном этапе помогают в индивидуальном порядке людям, получившим серьезные травмы.

6 августа Маск призвал освободить осужденных за наркотики в США на фоне усилий американского лидера Джо Байдена по возвращению из России баскетболистки Бриттни Грайнер. «Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам», — сказал он.