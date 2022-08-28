Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во время визитов к сыну
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Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во время визитов к сыну

Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во время визитов к сыну

74-летняя Мэй Маск — успешная модель и мать самого богатого человека на планете. На днях она дала интервью изданию The Times, в котором рассказала об отношениях с 51-летним сыном Илоном.

Женщина живет в Нью-Йорке, но иногда посещает Илона в Техасе. Мэй призналась, что хоть сын и сказочно богат (состояние предпринимателя оценивается в 257 миллиардов долларов), его совсем не интересуют материальные ценности.


По ее словам, когда она приезжает к бизнесмену, то никаких шикарных апартаментов ей никто не предоставляет, поэтому приходится спать там, где дают.

Мне приходится спать в гараже. У вас не может быть роскошного дома, если вы находитесь рядом с ракетной площадкой.

Сам Илон не заинтересован в особом комфорте и богатых хоромах. Основатель SpaceX арендует дом у собственной компании, а иногда живет у друзей. В 2020 году он писал, что распродаст все имущество и будет "бездомным", потому что космос ему интереснее, чем земные блага. Он сдержал свое обещание.

Мэй Маск рассказала, что не особо заинтересована в полетах на Марс, но полетит, если сын ее попросит. Она начала замечать гениальность Илона, еще когда он был совсем маленьким. "Он запоминал все, что читал", — призналась женщина.

Возлюбленная Илона Маска из колледжа решила распродать его вещи и фотографии

Во времена учебы будущий миллиардер встречался с Дженнифер Гвинн, которая решила заработать на этом спустя более 20 лет. Гвинн выставила на аукцион 21 предмет, который имеет отношение к Илону, в том числе и снимки. По ее словам, в те годы он часто вел себя "глупо".

Фотографии показывают его менее серьезную сторону — его глупое поведение в стиле "поиграй со мной", которое всплывало время от времени. Эта непосредственность меня в нем и привлекала.
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По материалам: uposters.ru

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