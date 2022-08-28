Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову
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Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову

Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков резко негативно высказался в адрес деятелей искусства, покинувших страну после начала военной операции на Украине. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Как утверждает Михалков, эмигрировавшие в западные страны артисты поступают неблагодарно, поскольку славу и деньги они заработали именно на родине. Творчество, созданное за рубежом, Михалков посчитал "неталантливым", а актеров Чулпан Хаматову и Анатолия Белого и драматурга Людмилу Петрушевскую он назвал "монстрами".


"Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это неталантливо", — заявил режиссер.

Михалков добавил, что смысла всерьез критиковать уехавших артистов уже нет, и понадеялся, что место "монстров" займут "молодые и талантливые" деятели.

Осуждать Чулпан Хаматову за эмиграцию отказался актер и телеведущий Марат Башаров, указав, что многие люди, не только артисты, в последние годы уезжают из страны по политическим мотивам. В то же время он подчеркнул, что поступок Хаматовой не поддерживает. Артист цирка и дрессировщик Эдгар Запашный, в свою очередь, раскритиковал антироссийские и проукраинские призывы актрисы, которая, по его мнению, "сожгла все мосты" с родиной.

С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. Тем не менее за границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Макаревич.

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По материалам: uposters.ru

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