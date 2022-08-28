На Дальнем Востоке ликвидированы все лесные пожары

На Дальнем Востоке удалось ликвидировать все лесные пожары. Об этом сообщается в Telegram-канале Рослесхоза.

В Якутии 28 августа ликвидировали последний крупный лесной пожар. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года площадь лесных пожаров в этом регионе сократилась в 13 раз — с 7,6 миллиона гектаров до 0,6 миллиона гектаров.

«В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания. В годовом сравнении площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 3,8 раза ниже (2021 г. — 8,6 млн га, 2022 г. — 2,27 млн га)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщается, что в Сибирском федеральном округе заканчивают тушить два пожара на территории Республики Тыва и в Красноярском крае. В 43 регионах менее чем за сутки ликвидировано более 90 процентов всех лесных пожаров, оперативность их ликвидации составляет около 80 процентов, следует из данных Рослесхоза.

Накануне Правительство заявило, что в Рязанской области удалось локализовать все лесные пожары. Открытое горение на кромке пожаров потушено. Оперативно ликвидированы несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров.