Названа причина пожара на российском рынке
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Названа причина пожара на российском рынке

Названа причина пожара на российском рынкеПричиной пожара на рынке в Волжском стало нарушение безопасности при сварочных работах

Глава ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин назвал предварительную причину пожара на рынке в городе Волжском. Его слова передает ТАСС.

По словам Любавина, предварительно, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Информация о пожаре на улице 40 лет Победы, дом 61б поступила в 17:05 по московскому времени. По приезде пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит кровля крытого рынка. Позже возгорание было локализовано.

Спасатели эвакуировали больше 150 человек, среди которых были персонал и покупатели. Здание рынка практически полностью уничтожено пожаром. Пострадавших в ходе инцидента нет.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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