Названа причина приостановки выдачи биометрических загранпаспортов
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Названа причина приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

Названа причина приостановки выдачи биометрических загранпаспортовЗахарова: МИД приостановил выдачу биометрических загранпаспортов из-за технических работ

Временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ. Такую причину назвала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова пояснила, что данный документ на пятилетний срок лет по-прежнему выдается и заявления на выдачу таких загранпаспортов принимаются. «Речь идет исключительно о временных технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», — уточнила она.

Заграничный паспорт нового образца — он же биометрический — содержит электронный носитель информации. Введение новых заграничных паспортов не отменило действия старых, их оформление продолжается и в настоящее время.

26 августа стало известно, что посольства России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции, Эстонии временно приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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