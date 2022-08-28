Названо условие для прекращения помощи Европы Украине
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Названо условие для прекращения помощи Европы Украине

Названо условие для прекращения помощи Европы УкраинеАвтор The Nation Дежевски: смена позиции Британии уничтожит единство Европы по Украине

Будущая зима станет серьезным испытанием для Великобритании, которая активнее других стран Европы поддерживает поставки оружия Украине. Об этом заявила обозреватель Мэри Дежевски в статье для издания The Nation.

Автор материала утверждает, что внутри Евросоюза существует ряд разногласий по вопросу военной поддержке Украины. При ушедшем в отставку премьере Борисе Джонсоне Британия придерживалась позиции помощи Киеву. При этом Франция, Германия и меньше всех Италия проявляют меньше энтузиазма в этой сфере. Журналист напомнила, что именно Европа первой применила «энергетическое оружие», что приводит к вопросу: «как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа?».

Наиболее активные дискуссии о растущих ценах на электроэнергию наблюдаются в Британии, где сейчас нет полноценно функционирующего правительства, считает автор. Дежевски предположила, что смена позиции страны уничтожит единство Европы по Украине. Она назвала это обстоятельство условием для прекращения помощи Киеву.

«Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона», — подчеркнула обозреватель.

Поэтому если Британия начнет выступать за дипломатическое урегулирование кризиса на Украине, то это разрушит «хрупкий европейский консенсус».

Ранее в Британии задумались о мерах по борьбе с протестами на фоне энергетического кризиса. При этом не уточняется, какие именно действия намерены предпринять власти страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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