Названы опасные для использования банковских карт интернет-ресурсы

Вадим Карасев

IT-эксперт Кашкин назвал опасной оплату банковскими картами в неизвестных онлайн-магазинах

Несмотря на то, что сейчас банковской картой можно рассчитаться практически везде, есть ситуации, когда стоит выбрать другой способ оплаты. Некоторые интернет-ресурсы доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с «Лентой.ру» назвал опасными для таких операций.

«В первую очередь речь идет об онлайн-шоппинге. Например, если вы зашли на сайт малоизвестного магазина, обратите внимание на адресную строку с названием ресурса. Если там вы не видите букв "HTTPS", то соединение с сайтом незащищено. То есть никто не может гарантировать вам конфиденциальность любых данных, которые вы оставляете, включая информацию о банковской карте», — объяснил он.

Нельзя отвечать на электронные письма, в которых содержится просьба указать информацию о вашей карте. Это может быть типичный пример фишинга. Также не стоит диктовать данные карты по телефону, даже если вы доверяете собеседнику, напомнил специалист.

«Подслушать беседу могут нечистые на руку случайные свидетели. Не проговаривайте конфиденциальную информацию и в присутствии "умной" колонки: любое устройство может стать "жертвой" кибермошенников. Не стоит забывать о цифровой гигиене при работе с компьютерами общего пользования. Максимум, что можно делать, это искать информацию. Совершать покупки или оплачивать счета в этом случае точно не стоит», — заключил Евгений Кашкин.

Ранее Центробанк предложил обязать банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги.