Никас Сафронов высказался о возвращении примадонны

Художник Никас Сафрнов заявил, что высказывания мужа Аллы Пугачевой не относиться к ней. Сегодня Пугачева объявила о своем возвращении в Москву, внезапно появившись в центре столицы. Художник Никас Сафронов, близко знакомый со звездой, прокомментировал ее приезд. Ничего необычного в возвращении известной певицы на родину художник не видит. По его словам, Пугачева, в отличие от мужа, Максима Галкина, не позволяла себе критиковать страну, и не собиралась навсегда покидать родной дом. 66-летний Сафронов также отметил, что певица не несет ответственности за антироссийские выпады шоумена. «Это ее право: съездила в отпуск, поправила здоровье. Она и не говорила никогда, что эмигрировала. Фактически мы с ней и не расставались: она никогда не отказывалась от России. Она российская гражданка, уехала — приехала, что в этом особенного? Да, ее муж высказывался, делал неприятные для нас заявления, но к Алле Борисовне это никакого отношения не имеет», — спокойно комментирует Никас возвращение артистки.Судьбу 46-летнего Галкина мужчина предсказывать не стал. Если брак на расстоянии приведет к разрыву звездной четы, это не отразится на Пугачевой. По мнению Сафронова, такой вариант развития событий вполне возможен. «Я не могу за него говорить, но поступает он неправильно. Да, он был ведущим Первого канала, много шутил, но сейчас уже не смешно. Нам это не импонирует. Уехал и уехал, подумаешь. А то, что он муж Пугачевой — ну и что? Мало ли кто ее муж, она пять раз выходила замуж. И может, еще выйдет! Она яркая, молодая», — считает художник. Последние шесть месяцев Алла Борисовна с семьей провела за границей: сначала в Израиле, а затем — в Латвии. Еще весной Примадонна заявила, что вернется в Россию ближе к учебному году. Свое обещание звезда сдержала. По мнению Сафронова, поклонники заждались этого момента и примут певицу с распростертыми объятиями. «В силу того, что она ничего плохого сказала, значит, она не представляет себя без нашей страны. Она знала, что ее здесь любят и ждут. Как бы там ни было, мы все родились здесь и здесь состоялись. Нельзя плевать в колодец, из которого пьешь. Как, например, Лайма Вайкуле, которая здесь зарабатывала, у которой здесь бизнес. Надо считаться с той страной, которая тебя кормит», — подытожил Никас.