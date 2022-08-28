Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы
Сегодня, 07:50 Вадим Карасев
На минувшей неделе прошла выставка Gamescom, где было представлено немало интересных новинок для подписки Game Pass. Кроме того, несколько новых игр добавили в подписку, плюс появились интересные новости об игровом сервисе Game Pass. Про все это в нашей еженедельной сводке, которая сегодня затрагивает новости с 20 по 27 августа.
Новые игры в Game Pass
На минувшей неделе подписку Game Pass пополнили следующие проекты:
Midnight Fight Express (Xbox, PC)
Death Stranding (PC)
Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Xbox, PC)
Exapunks (PC)
Анонсы игр для подписки Game Pass
В ходе Gamescom, и просто на этой неделе, немало игр анонсировали для подписки Game Pass:
Grid Legends — 1 сентября (EA Play, Game Pass Ultimate)
Hardspace Shipbreaker (Xbox Series X | S) — 20 сентября 2022 года
Medieval Dynasty (Xbox Series X | S) — 6 октября 2022 года
Gunfire Reborn (Xbox) — 27 октября 2022 года
Pentiment — 15 ноября 2022 года
Railway Empire 2 (Xbox Series X | S) —2023 год
Dungeons 4 (Xbox Series X | S) — 2023 год
Lies Of P — 2023 год
Mad Streets — нет даты релиза
You Suck at Parking — нет даты релиза
Coral Island — нет даты релиза
Ghost Song — нет даты релиза
Infinite Guitars — нет даты релиза
Prodeus — нет даты релиза
Перки по Game Pass Ultimate
По подписке Game Pass Ultimate стал доступен на этой неделе новый перк — для игры CrossfireX.
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По материалам: newxboxone