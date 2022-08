Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы

Вадим Карасев





На минувшей неделе прошла выставка Gamescom, где было представлено немало интересных новинок для подписки Game Pass. Кроме того, несколько новых игр добавили в подписку, плюс появились интересные новости об игровом сервисе Game Pass. Про все это в нашей еженедельной сводке, которая сегодня затрагивает новости с 20 по 27 августа.

Новые игры в Game Pass

На минувшей неделе подписку Game Pass пополнили следующие проекты:

Анонсы игр для подписки Game Pass

Midnight Fight Express (Xbox, PC)Death Stranding (PC)Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Xbox, PC)Exapunks (PC)

В ходе Gamescom, и просто на этой неделе, немало игр анонсировали для подписки Game Pass:

Перки по Game Pass Ultimate

Grid Legends — 1 сентября (EA Play, Game Pass Ultimate)Hardspace Shipbreaker (Xbox Series X | S) — 20 сентября 2022 годаMedieval Dynasty (Xbox Series X | S) — 6 октября 2022 годаGunfire Reborn (Xbox) — 27 октября 2022 годаPentiment — 15 ноября 2022 годаRailway Empire 2 (Xbox Series X | S) —2023 годDungeons 4 (Xbox Series X | S) — 2023 годLies Of P — 2023 годMad Streets — нет даты релизаYou Suck at Parking — нет даты релизаCoral Island — нет даты релизаGhost Song — нет даты релизаInfinite Guitars — нет даты релизаProdeus — нет даты релиза

По подписке Game Pass Ultimate стал доступен на этой неделе новый перк — для игры CrossfireX.

Интересные материалы и новости по Game Pass за неделю

Показали обзор геймплея The Last Case of Benedict Fox — эксклюзива Xbox и Game PassСтало известно название «семейной» подписки Game Pass, скоро можно ожидать ее запускСентябрь обещает стать интересным для Game Pass — уже известно о 8 релизахВысокооцененная Nobody Saves the World из Game Pass получит крупное DLCПоказали геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — ролевая игра выйдет в Game PassНовый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релизаПоказали геймплей Lightyear Frontier, игра будет в Game Pass в день релиза