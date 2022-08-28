Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы

Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы

Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы


На минувшей неделе прошла выставка Gamescom, где было представлено немало интересных новинок для подписки Game Pass. Кроме того, несколько новых игр добавили в подписку, плюс появились интересные новости об игровом сервисе Game Pass. Про все это в нашей еженедельной сводке, которая сегодня затрагивает новости с 20 по 27 августа.

Новые игры в Game Pass

На минувшей неделе подписку Game Pass пополнили следующие проекты:



Midnight Fight Express (Xbox, PC)



Death Stranding (PC)



Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Xbox, PC)



Exapunks (PC)

Анонсы игр для подписки Game Pass

В ходе Gamescom, и просто на этой неделе, немало игр анонсировали для подписки Game Pass:



Grid Legends — 1 сентября (EA Play, Game Pass Ultimate)



Hardspace Shipbreaker (Xbox Series X | S) — 20 сентября 2022 года



Medieval Dynasty (Xbox Series X | S) — 6 октября 2022 года



Gunfire Reborn (Xbox) — 27 октября 2022 года



Pentiment — 15 ноября 2022 года



Railway Empire 2 (Xbox Series X | S) —2023 год



Dungeons 4 (Xbox Series X | S) — 2023 год



Lies Of P — 2023 год



Mad Streets — нет даты релиза



You Suck at Parking — нет даты релиза



Coral Island — нет даты релиза



Ghost Song — нет даты релиза



Infinite Guitars — нет даты релиза



Prodeus — нет даты релиза

Перки по Game Pass Ultimate

По подписке Game Pass Ultimate стал доступен на этой неделе новый перк — для игры CrossfireX.

Интересные материалы и новости по Game Pass за неделю



Показали обзор геймплея The Last Case of Benedict Fox — эксклюзива Xbox и Game Pass



Стало известно название «семейной» подписки Game Pass, скоро можно ожидать ее запуск



Сентябрь обещает стать интересным для Game Pass — уже известно о 8 релизах



Высокооцененная Nobody Saves the World из Game Pass получит крупное DLC



Показали геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — ролевая игра выйдет в Game Pass



Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза



Показали геймплей Lightyear Frontier, игра будет в Game Pass в день релиза
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

Последние новости

Россиянам рассказали о праве пробовать еду в магазинах
Россиянам рассказали о праве пробовать еду в магазинах
Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на
"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли
Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если б не Мира, я б не вытянул этот ад»
Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если
Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы
Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые
Чем опасен ретроградный Сатурн: для каких знаков зодиака эта планета приготовила шоковую терапию
Чем опасен ретроградный Сатурн: для каких знаков зодиака эта планета
Трое нидерландских спецназовцев пострадали в результате стрельбы у отеля в США
Трое нидерландских спецназовцев пострадали в результате стрельбы у
Россиянам назвали самые перспективные акции для инвестиций
Россиянам назвали самые перспективные акции для инвестиций
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как
Лунный календарь стрижки волос на сентябрь 2022 года
Лунный календарь стрижки волос на сентябрь 2022 года
СМИ: SBI Crypto разорвал сотрудничество с BitRiver
СМИ: SBI Crypto разорвал сотрудничество с BitRiver

Топ на сегодня

Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
В Анголе оценили планы Евросоюза заместить российский газ африканским
В Анголе оценили планы Евросоюза заместить российский газ африканским
Биткоин провалил уровень $20 000. Ethereum — ниже $1470
Биткоин провалил уровень $20 000. Ethereum — ниже $1470
Чернышенко заявил, что проекты к юбилею Кирова должны стать драйвером развития региона
Чернышенко заявил, что проекты к юбилею Кирова должны стать драйвером

Еще по теме

Новости Game Pass за 14-20 августа: что добавили, много анонсов и интересных новостей
Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass на Xbox и PC
Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее