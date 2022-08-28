Off-Duty: Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе
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Off-Duty: Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе

Off-Duty: Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе

Папарацци сфотографировали Анджелину Джоли во время прогулки в Лос-Анджелесе с ее сыном от Брэда Питта, 14-летним Ноксом.


На актрисе был белый летний сарафан, очки-авиаторы и плетеные сандалии Valentino, в которых ее уже видели ранее. Вместе с сыном она прошлась по цветочному рынку, где выбрала растения для дома.


Недавно Анджелина и Нокс уже попадали в объективы фотокамер во время похода в супермаркет в Лос-Фелисе.

Актриса проводит много времени с детьми и старается не обращать внимания на репортеров. Дети часто сопровождают ее и на работе — так, сыновья Анджелины Пакс и Мэддокс приняли участие в съемках ее нового фильма "Без крови".

Всего у Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта шестеро детей: приемные Пакс, Мэддокс и Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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