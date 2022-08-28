Ольга Кабо показала взрослую дочь – именинницу и красавицу
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Ольга Кабо показала взрослую дочь – именинницу и красавицу

Ольга Кабо показала взрослую дочь – именинницу и красавицу
Актриса Ольга Кабо трогательно поздравила дочь от первого брака, Татьяну Василишину. Ольга Кабо была замужем дважды. От первого мужа, бизнесмена Эдуарда Василишина, актриса родила дочь Татьяну. Супруги развелись после семи лет совместной жизни. Накануне Ольга показала повзрослевшую дочь на трогательных снимках. Женственная и невероятно красивая: по мнению поклонников, девушка внешностью пошла в отца. Артистка с любовью и нежностью обратилась к наследнице, поздравляя ее с днем рождения.
«Сегодня такой солнечный прекрасный день! И сегодня 24 года назад родилась моя дочь Татьяна! Танечка, ты очень красивый и вдохновенный человек, в тебе гармонично соединились мудрость и сила, талант и терпение, нежность и устойчивость, достоинство и трепетность… Я горжусь тобой! Я люблю тебя! От души поздравляю! И счастлива, что ты у меня есть. Иди только вперед! Будь собой!» — написала Ольга.
Стоит отметить, что сейчас Кабо переживает не лучшие времена. Два года назад она развелась со вторым мужем, предпринимателем Николаем Разгуляевым, от которого она родила сына Виктора. На днях стало известно, что актриса выиграла у бывшего мужа суд по алиментам. Однако в итоге она получила совсем не то, на что рассчитывала. Теперь Кабо будет получать на сына алименты в размере прожиточного минимума, установленного в Москве, а именно около 18 тысяч рублей, хотя Ольга хотела, чтобы ежемесячная сумма была вдвое больше.
# Шоу-бизнес Кабо Ольга
По материалам: z-aya

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