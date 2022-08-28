Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
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Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене

Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Актер Павел Прилучный пытается забыть свою бывшую. На днях Прилучный сыграл пышную свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. Долгое время публика не верила в их отношения, считая их пиар-романом. Однако, церемония развеяла все слухи. Еще зимой поклонники актера надеялись, что он воссоединится с бывшей женой и матерью двоих их общих детей — Агатой Муцениеце. Пара рассталась два года назад, оставив позади 10 лет семейной жизни. В браке супруги сделали одинаковые татуировки — кольца на безымянном пальце. Но внезапно в блоге звезды сериала «Мажор» стала появляться начинающая актриса Зепюр Брутян. Они не расставались на на съемках, ни на отдыхе, постоянно делая неоднозначные намеки. Публика не сразу поверила в серьезность этих отношений, однако в мае стало известно, что Зепюр и Павел официально зарегистрировали брак. Никаких комментариев молодожены не давали, только фото и видео в Сети становились все откровенней. Актеры не могли сдерживать своих чувств по отношению друг к другу.
25 августа 34-летний Прилучный и 26-летняя Брутян отметили пышную свадьбу, пригласив несколько десятков гостей. Среди них были Стас Михайлов с семьей, Мот и другие звезды. На фотографиях, которыми актеры щедро делятся в блоге, внимательные поклонники заметили, что актер даже свел тату-кольцо с безымянного пальца, которое набил ради бывшей супруги много лет назад. «Я больше не планировал жениться. Но когда встретил ее, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — недавно признался Прилучный.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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