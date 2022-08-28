Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу Карпович
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Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу Карпович

Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу Карпович
Актер Павел Прилучный высказался о своей личной жизни. После расставания актера с Агатой Муцениеце на звезду «Папиных дочек» обрушился шквал хейта. Многие посчитали, что именно она стала разлучницей и увела Павла из семьи. После развода с Агатой Муцениеце Павла заподозрили в отношениях с другой актрисой. Многие предположили, что именно Мирослава Карпович рассорила супругов и привела к разводу одну из самых красивых пар отечественного кинематографа. Слухи знаменитости не комментировали, не опровергая и не подтверждая предположения поклонников. Но в то же время в Сети стало появляться все больше доказательств любовной связи. Сначала пара была замечена на отдыхе в Крыму, потом Прилучный устроил романтичный сюрприз в честь дня рождения звезды сериала «Папины дочки». Чем дальше, тем сложнее приходилось Карпович, ведь в ее адрес сыпались проклятия и нелестные высказывания от многочисленных хейтеров. Вспоминая то время, Павел сочувствует актрисе.
«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали», — поделился артист в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец. Напомним, Агата активно раздавала интервью и публиковала свои мысли по поводу развода в микроблоге. Она обвиняла экс-супруга в абъюзе и обмане. Муцениеце рыдала на камеру, рассказывая об обидах и рукоприкладстве. В то же время от Прилучного не последовало никаких комментариев. Звезда сериала «Мажор» стойко сохранял молчание, несмотря на критику со стороны поклонников и прессы. «Во-первых, я никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей. Никогда, ни в какой ситуации! Что бы там не происходило, считаю это неправильным и некорректным. Во-вторых, перед кем мне было оправдываться? Перед желтой прессой или глупыми людьми, которые пытаются влезть в жизнь и написать свой комментарий? В разводе виноваты всегда оба, а то, что на меня так взяли и все это слили — очень здорово. Я согласен — обливайте, пожалуйста! Если ей так было лучше и легче все это переживать — я потерплю. Ничего страшного, значит, так надо. Значит ей было интересней в этом направлении развиваться. Мне это не интересно, пиар мне не нужен был. Это зашло за всякие рамки», — объяснил 34-летний артист.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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