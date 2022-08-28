Пенелопа Крус снялась в фотосессии для испанского Vogue
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Пенелопа Крус снялась в фотосессии для испанского Vogue

Пенелопа Крус снялась в фотосессии для испанского Vogue

Пенелопа Крус стала героиней сентябрьского номера испанского Vogue. На обложке журнала она запечатлена в латексных мини-шортах и корсете Versace в сочетании с твидовой курткой Chanel.


Автором съемки выступил фэшн-фотограф Нед Роджерс. Над образами работала известный британский стилист и редактор моды Табита Симмонс.


В интервью изданию актриса призналась, что переживает из-за предстоящих съемок в фильме "Феррари" Майкла Манна о предпринимателе и бывшем гонщике Энцо Феррари, где она сыграет его супругу Лауру.

Всякий раз, когда я начинаю сниматься, у меня появляется страх, который даже преследует меня во снах. Мне снится, что на съемочной площадке что-то не ладится. В моей профессии никогда не возникает чувство, что ты уже достиг того, чего должен был достичь, что ты научился всему, чему должен был научиться, и это меня радует. Ты всегда студент, подмастерье.



При этом Пенелопа отметила, что приоритетом для нее в настоящий момент является роль матери.

Я уже не в том возрасте, в котором начинала сниматься, у меня двое детей. Материнство стало для меня самым радикальным изменением в жизни. Это меняет так, как не способен изменить ни один проект.



Напомним, что Пенелопа Крус с 2010 года состоит в браке с актером Хавьером Бардемом. Пара воспитывает двоих детей — сына Леонардо и дочь Луну.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

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