Вадим Карасев

Washington Post сообщила о расширении поставок США вооружений Украине морским транспортом

За последние несколько месяцев Пентагон расширил поставки вооружений Киеву морским транспортом вместо того, чтобы осуществлять перевозку по воздуху, сообщает газета The Washington Post.

Издание отмечает, что необходимость увеличить поставки по морю появилась в связи с тем, что Украина нуждается в постоянном притоке оружия и боеприпасов, а морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, из-за чего у Киева появляется возможность создавать запасы вооружений. При этом поставки по морю осуществляются менее оперативно, нежели по воздуху,.

«Когда мы начали предоставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов. Мы смогли начать использовать больше морского транспорта для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда зачастую даже до того, как они были запрошены», — заявил представитель Транспортного командования Вооруженных сил США Стивен Паттхофф.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Рамзи Мардини рассказал, что американская сторона раздувала исходящую от России «угрозу» с самого начала украинского конфликта. В государствах Запада проводится жесткая проукраинская информационная политика, считает он. Предвзятость на Западе и ложь существовали с самого начала конфликта, уверен специалист.