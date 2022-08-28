Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу (5 фото)
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Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу (5 фото)

Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу.Известная модель Тесс Холлидей далека от привычных идеалов красоты. При этом, сама она рассказывает, что раньше страдала от анорексии и еле вернулась в форму. «Мое тело мягче, мой подбородок круглее, но мое сердце сильнее. Я более уверена в том, кто я есть, в том числе и в работе, которую я делаю. Я стала добрее к себе и другим, потому что мне больше не больно каждый божий день, и я активно работаю над собой»,- заявила 155-килограммовая манекенщица.


Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу.
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу.
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу.
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу.
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По материалам: триникси

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