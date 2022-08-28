Появление российской нефти в США назвали пощечиной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Появление российской нефти в США назвали пощечиной

Появление российской нефти в США назвали пощечинойSohu назвало появление российской нефти в Нью-Йорке пощечиной для США

Присутствие нефти из России в Нью-Йорке стало пощечиной для США. С таким мнением выступили журналисты китайского издания Sohu, перевод материала приводит «ПолитРоссия».

По словам авторов статьи, США не обращали внимания на то, что их партнер — Индия — приобретает российскую нефть. Вашингтон не стал вводить никакие ограничения, когда Нью-Дели увеличил импорт топлива после начала спецоперации на Украине и объявления санкций против Москвы. Поэтому появление российской нефти в Нью-Йорке назвали пощечиной для США.

«Это настоящая пощечина для Соединенных Штатов. На этот раз Индия так грубо нарушила антироссийские санкции, что США прямо заявили о своем недовольстве. Вашингтон уже выразил “озабоченность” в адрес Нью-Дели. Теперь неизвестно, как будут дальше развиваться отношения между Индией и США», — отмечается в статье.

При этом США не намерены прощать Индии ее действия в обмен на сотрудничество. Белый дом заявил о недовольстве, когда узнал о появлении переработанной нефти из России в США. Заместитель управляющего Резервного банка Индии Майкл Патр подчеркнул, что США обеспокоены тем, что Индия скрыла происхождение российской нефти.

По данным Минфина США, индийское судно встретилось с российским танкером для передачи нефти в море. После этого груз доставили в порт в Гуджарате на западном побережье Индии, где его переработали в сырье, необходимое для изготовления одноразового пластика. Позже груз вернули на корабль, доставивший его в Нью-Йорк. Авторы усомнились, что Индия перестанет приобретать российскую нефть после этого инцидента.

Ранее США и Индия обсудили доступность российской нефти. Они рассмотрели введение потолка цен на топливо.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вот кого не ждали! Валерий Меладзе приехал в Россию, чтобы выступить в диско-клубе
Вот кого не ждали! Валерий Меладзе приехал в Россию, чтобы выступить
Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери
Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери
Девушка с идеальной растяжкой, или утренняя гимнастика
Девушка с идеальной растяжкой, или утренняя гимнастика
Появление российской нефти в США назвали пощечиной
Появление российской нефти в США назвали пощечиной
Кому пора развивать карьеру, а кому обрести гармонию внутри себя: китайский гороскоп на сентябрь 2022
Кому пора развивать карьеру, а кому обрести гармонию внутри себя:
Россиянам рассказали о праве пробовать еду в магазинах
Россиянам рассказали о праве пробовать еду в магазинах
Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на
"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли
Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если б не Мира, я б не вытянул этот ад»
Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если
Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы
Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые
Чем опасен ретроградный Сатурн: для каких знаков зодиака эта планета приготовила шоковую терапию
Чем опасен ретроградный Сатурн: для каких знаков зодиака эта планета

Топ на сегодня

Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию

Еще по теме

Украинский дептут назвал «пощечиной Порошенко» решение суда по Саакашвили
Китай импортировал рекордный объем российской нефти
США и Индия ведут переговоры об отказе Нью-Дели от закупок иранской нефти
Иран хочет увеличить экспорт нефти в два раза