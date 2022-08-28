Показали новый геймплей ожидаемой Lies of P — с исследованием локаций и сражениями

Вадим Карасев





В рамках прошедшей выставки Gamescom 2022 опубликовали немало геймплея игры Lies of P. Своим роликом теперь поделился и портал IGN, журналисты которого тоже получили возможность оценить проект и записать продолжительное геймплейное видео. Ролик можно посмотреть ниже.

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Напомним, игра Lies of P — это ролевый проект про альтернативный мрачный мир Пиноккио. Геймплей проекта приближен к играм серии Dark Souls, при этом разработчики обещают интересный сюжет и уникальную механику лжи.

На данный момент у Lies of P нет точной даты релиза. Игра сразу после выхода появится в Game Pass. В рамках Gamescom Lies of P завоевала максимум наград.