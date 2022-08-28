Поздравления с Ореховым Спасом звучат во всех уголках России 29 августа 2022 года

Ежегодно 29 августа православная церковь России отмечает третий Спас — Ореховый. Данное торжество празднуют в честь перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Константинополь. Ореховый или Хлебный Спас является важным церковным событием, поэтому в этот день стоит поздравить друг друга с этим торжеством.

Поздравить друзей с Ореховым Спасом можно оригинальными стихами

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Закончен пост Успенский,

Спаситель на пороге…

В народе кличут Третий:

Ореховый и Хлебный.

И радостно и ярко

На Третий спас гуляют.

Орехами и хлебом

Всех дружно угощают.

И все спешат поздравить

Друг друга со Светлым Спасом

И пожелать достатка

И дома — полной чаши.

Пусть будет много счастья,

Не будет места скуке.

Останутся пусть в прошлом

И горести, и муки!







***

Радостно гуляем Третий ореховый и хлебный спас,

Как благословляет Бог-вершитель нас!

Для труда и счастья Он нас сотворил,

Урожай чудесный снова подарил!

За дожди и солнце мы благодарим,

И Его заветы очень свято чтим,

Станем же прекрасны, как и наш Отец,

Будем в вере силу черпать для сердец!

И Его любовью будем в мире жить,

Преданно и верно Господу служить,

Будем весть благую по земле нести,

Чтоб людей от смерти в Господе спасти!

***

На зеленых холмах продаются холсты.

Третий спас возвестил о приходе.

Освещают колодцы, пекут пироги,

Пьют освященную чистую воду.

Так пуская же журавль

С вами празднует спас,

Обещая всем теплую зиму.

Хлеб, здоровья и счастье

Пусть будет у вас.

А невзгоды пройдут пускай мимо!







***

Поздравления примите от нас

В праздник светлый — Ореховый Спас.

С урожая нового хлебов мы испечём,

Из лесу орехов спелых принесём.

На столе на праздничном пенится квас —

Ешьте, пейте, угощайте и нас!

Останутся беды пускай позади,

Всё только хорошее ждёт впереди.

Год пусть будет для вас урожаен,

Здоровья, успехов вам, счастья желаем!

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Третий Спас ореховый

Сегодня за окном,

Урожай осенний

Собирает каждый дом.

И день наполнен радостью,

Налитых яблок сладостью,

Полей созревших яркостью

И праздника приятностью.

Поздравляю каждого,

Кто рук не покладая,

Трудился лето целое

С богатым урожаем!

Поздравления с Ореховым Спасом в прозе





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Поздравляем Вас, с таким великим праздником, в честь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Пусть будет этот день наполнен радостью и светом. Пусть Ваш дом будет наполнен любовью и смехом. Пусть дары земли и неба будут Вам утехой. С урожайным летом, с Ореховым Спасом!

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Ореховый и Хлебный Спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.





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Поздравляю с Ореховым и Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба — это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!

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Встречайте осень Ореховым Спасом! Пускай летние работы благополучно завершатся и порадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий, вкусный, родной русский каравай. Щедрых запасов на зиму, отличного хлеба на будущий год!

