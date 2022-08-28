Поздравления с Ореховым Спасом звучат во всех уголках России 29 августа 2022 года
Ежегодно 29 августа православная церковь России отмечает третий Спас — Ореховый. Данное торжество празднуют в честь перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Константинополь. Ореховый или Хлебный Спас является важным церковным событием, поэтому в этот день стоит поздравить друг друга с этим торжеством.
Поздравить друзей с Ореховым Спасом можно оригинальными стихами
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Закончен пост Успенский,
Спаситель на пороге…
В народе кличут Третий:
Ореховый и Хлебный.
И радостно и ярко
На Третий спас гуляют.
Орехами и хлебом
Всех дружно угощают.
И все спешат поздравить
Друг друга со Светлым Спасом
И пожелать достатка
И дома — полной чаши.
Пусть будет много счастья,
Не будет места скуке.
Останутся пусть в прошлом
И горести, и муки!
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Радостно гуляем Третий ореховый и хлебный спас,
Как благословляет Бог-вершитель нас!
Для труда и счастья Он нас сотворил,
Урожай чудесный снова подарил!
За дожди и солнце мы благодарим,
И Его заветы очень свято чтим,
Станем же прекрасны, как и наш Отец,
Будем в вере силу черпать для сердец!
И Его любовью будем в мире жить,
Преданно и верно Господу служить,
Будем весть благую по земле нести,
Чтоб людей от смерти в Господе спасти!
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На зеленых холмах продаются холсты.
Третий спас возвестил о приходе.
Освещают колодцы, пекут пироги,
Пьют освященную чистую воду.
Так пуская же журавль
С вами празднует спас,
Обещая всем теплую зиму.
Хлеб, здоровья и счастье
Пусть будет у вас.
А невзгоды пройдут пускай мимо!
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Поздравления примите от нас
В праздник светлый — Ореховый Спас.
С урожая нового хлебов мы испечём,
Из лесу орехов спелых принесём.
На столе на праздничном пенится квас —
Ешьте, пейте, угощайте и нас!
Останутся беды пускай позади,
Всё только хорошее ждёт впереди.
Год пусть будет для вас урожаен,
Здоровья, успехов вам, счастья желаем!
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Третий Спас ореховый
Сегодня за окном,
Урожай осенний
Собирает каждый дом.
И день наполнен радостью,
Налитых яблок сладостью,
Полей созревших яркостью
И праздника приятностью.
Поздравляю каждого,
Кто рук не покладая,
Трудился лето целое
С богатым урожаем!
Поздравления с Ореховым Спасом в прозе
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Поздравляем Вас, с таким великим праздником, в честь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Пусть будет этот день наполнен радостью и светом. Пусть Ваш дом будет наполнен любовью и смехом. Пусть дары земли и неба будут Вам утехой. С урожайным летом, с Ореховым Спасом!
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Ореховый и Хлебный Спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
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Поздравляю с Ореховым и Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба — это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!
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Встречайте осень Ореховым Спасом! Пускай летние работы благополучно завершатся и порадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий, вкусный, родной русский каравай. Щедрых запасов на зиму, отличного хлеба на будущий год!