Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если б не Мира, я б не вытянул этот ад»
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Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если б не Мира, я б не вытянул этот ад»

Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если б не Мира, я б не вытянул этот ад»

Расставание с первой женой актер переживал тяжело. Павел признался, что в сложные моменты ему помогала звезда «Папиных дочек». Однако он заверил, что не считал Карпович возлюбленной.



25 августа актер устроил торжество по случаю бракосочетания с Зепюр Брутян. Павел счастлив, что наконец обрел счастье. Отношения с молодой коллегой по звездному цеху отразились на характере исполнителя главной роли в сериале «Мажор». Из скрытного и брутального артиста он превратился в открытого и заботливого романтика. Павел стал активно вести соцсети и посвящать публикации новой избраннице. А недавно и вовсе прокомментировал разрыв с первой женой Агатой Муцениеце, хотя раньше предпочитал хранить на эту тему молчание. Прилучный искренне поблагодарил за поддержку коллегу — Мирославу Карпович.

«Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом» — сказал 34-летний актер в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Прилучный заверил, что сейчас в дружеских отношениях с Мирославой. Более того, он подчеркнул, что они никогда не позиционировали себя парой. Любовная связь — это лишь догадки СМИ и поклонников. Тем самым артист либо опроверг роман с Карпович, либо указал на то, что хотел скрыть отношения.

Отметим, сегодня сердце 36-летней исполнительницы главной роли в сериале «Папины дочки» свободно. Подписчики желают артистке найти свою любовь, а та, в свою очередь, делится с ними советами. Накануне свадьбы Прилучного с Брутян Карпович опубликовала философские размышления. «Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него... Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — написала звезда ситкома.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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