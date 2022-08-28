Приметы и традиции праздника Спас Нерукотворный, 29 августа 2022 года: почему в этот день нельзя ругаться

Приметы и традиции праздника Спас Нерукотворный, отмечаемый 29 августа 2022 года, расскажут, почему в этот день нельзя ругаться и выяснять отношения. Одно из поверий гласит: кто нанесет кому-то обиду, станет причиной конфликта или причинит моральную боль, к тому весь негатив в скором времени вернется с утроенной силой.

Традиции праздника Третий Спас

Ореховый Спас — большой церковный праздник, который установлен в память о переносе из древнего турецкого города Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. Поэтому еще одно название православного торжества — Нерукотворный Спас.

Третий Спас, он же завершающий цикл из трех Спасов, назван ореховым по той причине, что к этому времени поспевают лесные орехи. Из-за этого одна из традиций дня — собирать орехи. А другая — освящать их в храме.

С самого утра 29 августа верующие люди отправляются в церковь, на праздничное богослужение. Они приносят с собой корзины наполненные орехами, хлебом, пирогами и любой другой сдобой, испеченной из муки нового урожая. Чаще всего выпечку хозяйки готовят с начинкой из орехов.

Днем — чистят источники и освящают новые колодцы, а после этого семьи собираются за праздничным столом и отмечают Хлебный Спас.

Никаких ограничений в еде нет, потому что Успенский поста заканчивается накануне Третьего спаса, 28 августа. Это значит, что есть можно все, а так же пить спиртное.

Приметы праздника Ореховый Спас

Большинство примет дня связаны с погодой

Если к этому празднику перелетные птицы улетают в теплые края, то на Покрова, 14 октября, будет морозно. Осень ожидается теплой и с умеренным количеством осадков, если на Хлебный Спас идет дождь или гремит гроза. Предвестником холодной второй половины сентября считается аномально жаркий день 29 августа. Крестьяне радуются, если в этот день стоит хорошая погода. Это значит, что заготовок в закромах должно хватить на весь период холодов. Если урожай орехов знатный, то значит хлеба в этом году не урожай, но зато на следующий год будет все наоборот. Третий Спас — встреча осени с летом. После этого праздника ночи становятся холодными, а дни — заметно короче. Потому в народе говорят: «Послеуспение пришло – солнце на осень пошло».

Принесенные из храма освященные орехи ставили на праздничный стол и ели первыми.

Если кому-то попадается двойной или тройной лесной орех, то первый следует съесть самому: это поможет защититься от порчи и сглаза, а второй отдать тому, кто первый попадется на глаза.

Даже по вкусу орехов в этот день можно понять каким будет следующий год.

Если первый орех из нового урожая окажется вкусным и сладким, то человек встретит свою любовь на протяжении года.

Если неспелый, то жди серьезных новостей, гнилой предупредит о грядущем горе, а горький — к проблемам.