Птаха воссоединился с женой на крестинах дочери
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Птаха воссоединился с женой на крестинах дочери

Птаха воссоединился с женой на крестинах дочери

Несмотря на разногласия, Птаха объединился с супругой ради маленькой дочки. Экс-солист группы Centr пришел в церковь вместе с женой Ланой и четырехмесячной малышкой Сияной.


Сейчас в семье Давида Нуриева (настоящее имя Птахи — прим. «СтарХита») не все гладко. Недавно родившая жена рэпера подала на развод, обвинив его в изменах. Лана заявила, что на протяжении девяти лет артист предавал ее, а она надеялась на лучшее и каждый раз давала ему шанс. Теперь же терпение блондинки лопнуло и она не в силах смириться с таким поведением мужа.

31-летняя модель жаловалась, что чувствует пустоту, боль и растерянность. Женщина не знала, как дальше поддерживать связь с Нуриевым, но, по всей видимости, Лана и Птаха научилась общаться ради дочери. Вчера они вместе посетили церковь, чтобы крестить четырехмесячную Сияну. Родители малышки выглядели абсолютно счастливыми — кажется, все обиды на время позабыты.

Для важного события Лана облачилась в белое платье с открытыми плечами. А вот хип-хоп-исполнитель не стал заморачиваться и выглядел как обычно: брюки с закатанными штанинами, кофта с капюшоном и белые кроссовки. Птаха бережно держал наследницу на руках, проявляя заботу и любовь.

Напомним, Птаха был женат дважды. Первая супруга Карина в 1999 году подарила музыканту дочь Николь. В честь этого события артист написал песню «Ника, ты моя победа», но идиллия длилась не долго. Причиной разлада послужили многочисленные измены с обеих сторон. К слову, в прошлом году наследница Нуриева участвовала в шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». На проекте она рассказала об отношениях с отцом. По ее словам, экс-солист группы Centr не уделял ей должного внимания, а лишь критиковал и оскорблял.

Со второй женой Ланой Реутовой Птаха тоже не смог построить счастья. Они были вместе девять лет, из которых три года в браке. Блондинка настрадалась в этих отношениях: муж употреблял запрещенные вещества. Когда наконец Птаха поборол зависимость, Лана не смогла смириться с предательством и подала на развод. Но рэпер не хочет терять любимую и настроен решительно — он сделает все, чтобы жена передумала и осталась с ним.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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