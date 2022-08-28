Пугачева объяснила свой отъезд из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пугачева объяснила свой отъезд из России

Пугачева объяснила свой отъезд из РоссииПевица Алла Пугачева объяснила свой отъезд из России отдыхом и лечением

Эстрадная певица Алла Пугачева объяснила свой пятимесячный отъезд из России. Видео с ней появилось в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!».

Исполнительница пояснила, что занималась отдыхом и лечением. «Такое прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск», — сказала она.

В марте Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, а потом переехала в Латвию, где арендовала виллу.

О возвращении Аллы Пугачевой стало известно в субботу, 27 августа. О встрече с певицей в соцсетях сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал кадры, на которых видно, как артистка распахивает ногой дверь машины под изумленный возглас дизайнера «глазам не верю, неужели это ты». «Уже давно, просто никак не могла собраться», — ответила ему артистка.

Позднее звезда рассказала о своих планах. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — заявила вернувшаяся в Россию знаменитость. Также Пугачева отметила, что ее дети 1 сентября продолжат обучение в российской школе.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Австрийское издание сообщило о смерти убийцы Дарьи Дугиной
Австрийское издание сообщило о смерти убийцы Дарьи Дугиной
Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в основной сети Cardano
Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в
В ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania
В ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania
Хлеб и орехи: как с их помощью на Ореховый спас привлечь деньги и достаток
Хлеб и орехи: как с их помощью на Ореховый спас привлечь деньги и
Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во время визитов к сыну
Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во
Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу Карпович
Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу
Григорий Лепс находится в поисках жены
Григорий Лепс находится в поисках жены
Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро
Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро
В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику страны
В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику
Пугачева объяснила свой отъезд из России
Пугачева объяснила свой отъезд из России
Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира
Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира
Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ
Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ

Топ на сегодня

Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как

Еще по теме

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева рассказала о своих планах
Алла Пугачева вернулась в Россию – по ее словам, "наводить порядок"
Появились подтверждения, что Алла Пугачева решила вернуться в Россию
Алла Пугачева после долгих странствий возвратилась в родные пенаты