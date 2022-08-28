Раскрыта причина долгого отсутствия Пугачевой в России

Вадим Карасев

Концертный директор Пугачевой заявила, что певица каждый год уезжала из страны в Израиль

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова в беседе с «Известиями» раскрыла причину долгого отсутствия артистки в России.

По ее словам, певица каждый год уезжала из страны в Израиль, а затем в Прибалтику, этот год не стал исключением. Чупракова добавила также, что вернулась Пугачева в Россию надолго.

«Надолго. Она каждый год уезжала до пандемии в Израиль в апреле, летом в Прибалтику. Потом она возвращалась, и они были здесь», — пояснила она.

Ранее Пугачева прокомментировала свое возвращение фразой «буду наводить порядок». Так, артистку запечатлели во время похода по московским магазинам. Также Пугачева отметила, что ее дети 1 сентября продолжат обучение в российской школе.